Detienen en Oaxaca a presunto líder de Los Rusos por homicidio de exalcalde

Por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio del expresidente municipal de San Juan Cacahuatepec, Pedro Martínez Barroso, agentes de investigación cumplimentaron una orden de aprehensión contra Zaid S. S., alias “El 07”, presunto integrante de la célula delictiva Los Rusos.

El fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, detalló que el imputado presuntamente forma parte de una organización criminal con presencia en la región de la Costa Chica de Oaxaca y Guerrero.

Especial

De acuerdo con las investigaciones, esta estructura delictiva estaría relacionada con diversos delitos de alto impacto, entre ellos el homicidio de Guadalupe Urban Ceballos, regidora del municipio de San Juan Cacahuatepec, ocurrido el 6 de noviembre de 2025.

El sospechoso fue detenido en Puerto Escondido. Las autoridades presumen que es el segundo al mando del grupo criminal encabezado por José Gil Caro Quintero, alias “El Chino”, identificado como primo de Rafael Caro Quintero.

Respecto al homicidio del expresidente municipal, el fiscal recordó que los hechos ocurrieron el 13 de julio de 2026, cuando la víctima fue atacada con disparos de arma de fuego al interior de una ferretería de su propiedad, ubicada en la calle Ignacio Zaragoza, en la cabecera municipal de San Juan Cacahuatepec.

El imputado fue identificado mediante imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento, registros del sistema C4 y testimonios recabados durante la investigación.