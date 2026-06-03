Tribunal Electoral avala nombramientos de Taddei; descarta falla en paridad

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, declaró infundada la queja interpuesta por la consejera del INE, Rita Bell López Vences, luego que la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, había hecho varios nombramientos y ratificaciones en las direcciones del instituto, que en principio, solo contemplaban a una mujer, pero que luego se integró por 6 hombres y 6 mujeres.

La ponencia de la magistrada Claudia Valle Aguilasocho estimó que para "efectos del análisis de paridad, deben considerarse todos los cargos que legalmente integran a junta general ejecutiva, incluida la presidencia del Consejo General y la Secretaría ejecutiva, sin que exista base constitucional o legal para excluirlos del cómputo".

En adición concluyó que actualmente esa Junta se compone por seis hombres y seis mujeres "por lo que no se acredita la legada vulneración al principio de paridad".

También se desecharon otros argumentos de la consejera, relacionados con la legalidad de las designaciones controvertidas, por no advertirse " elementos que permitan concluir que los nombramientos se apartaron del Marco normativo aplicable" refirió la sentencia.