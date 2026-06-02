Avalan frenar triunfos por injerencia extranjera y nueva reforma judicial

Con el respaldo de los Congresos estatales, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró la validez de las reformas constitucionales para anular elecciones por injerencia extranjera y para modificar nuevamente al Poder Judicial.

Declaró válida la reforma constitucional en materia de anulación de triunfos electorales por injerencia extranjera, cuando “se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales”.

Fueron 24 los Congresos estatales que dieron el aval a esta reforma constitucional, que fija el plazo máximo del próximo viernes 5 de junio para incluirla en sus respectivas Constituciones, a fin de que esté lista antes de que comience la veda de reformas electorales previa a la apertura del próximo año electoral.

Respaldo de congresos

Los Congresos estatales que avalaron esta reforma constitucional fueron los de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México.

La reforma constitucional, sin embargo, no tendrá reglas, porque la Cámara de Diputados decidió esperar hasta el próximo periodo ordinario de sesiones, que empieza hasta el 1 de septiembre, para comenzar a discutirla.

En un hecho inédito, los legisladores de oposición dieron la espalda al pleno cuando la presidenta de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo, hizo la declaratoria de validez.

Y con el voto aprobatorio de 25 Congresos estatales, declaró válida la reforma constitucional del Poder Judicial, que determina la segunda parte de la elección de juzgadores federales y estatales al año 2028, amén de que recupera las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ahora se conocerán como “secciones”.

Fueron los de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México.

Reelección de magistrados

La reforma al Poder Judicial permite que los magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Felipe Fuentes, Felipe de la Mata, Mónica Soto y Reyes Rodríguez puedan reelegirse para quedarse otros cinco años, por lo que durarán 18 en esos cargos.

Ordena la elección judicial en junio de 2028, mantiene la tómbola como mecanismo de depuración de listados para la presentación de candidatos por parte de los tres poderes de la Unión y crea una Comisión Coordinadora de los tres Comités de selección de candidatos, uno por cada uno de los poderes de la Unión.

Esa Coordinadora será “responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales de las personas participantes, establecer criterios y metodologías homologadas de evaluación, selección y exámenes de conocimientos, y emitir acuerdos que regulen los trabajos de los tres Comités.