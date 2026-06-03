Detienen a secuestradores que exigían hasta 4 mdp por liberar a víctima

Tras confirmar el rescate de un hombre secuestrado entre los municipios de Montemorelos y Terán, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que los criminales exigían entre tres y cuatro millones de pesos por liberarlo, monto que no se pagó.

En rueda de prensa, Javier Flores Saldívar, fiscal de Nuevo León, también ratificó que en el operativo efectuado en la región citrícola del estado hubo cuatro personas detenidas y un presunto delincuente abatido.

“Elementos de la policía ministerial junto con personal de (la Fiscalía) Antisecuestros realizaron el rescate y captura de cuatro personas. Hubo un abatido y se rescataron diversos teléfonos y armas que son necesarias para la investigación.

“(Los presuntos) Tenían antecedentes algunos de ellos en la ciudad de Reynosa por secuestro, no necesariamente a un grupo delictivo en particular”, explicó.

Detienen a hombre con arsenal en Nuevo León

Un hombre fue detenido en posesión de siete armas de fuego y tres mil cartuchos cuando circulaba a bordo de su vehículo por la carretera Saltillo-Matehuala a la altura del kilómetro 128 del entronque a San Roberto, en el municipio de Galeana, Nuevo León.

Tras una revisión le encontraron material bélico. Las armas estaban ocultas en el compartimento de la caja de la camioneta.

Las autoridades detuvieron al conductor de la unidad y le aseguraron armas, la camioneta y cartuchos para ponerlos a disposición de la Fiscalía Federal en la entidad.

El sujeto fue detenido acusado del delito de transporte de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.