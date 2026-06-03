CNTE ampliará su campamento en Oaxaca

Por tercera ocasión en una semana integrantes de la Sección 22 del SNTE-CNTE cercaron los accesos al aeropuerto internacional de Oaxaca, y también ocuparon una decena de casetas de peaje para liberar a los automovilistas del pago del derecho de vía.

Aunque, los vuelos no se cancelaron, los pasajeros tuvieron que pasar por el inconveniente de cruzar por los filtros intermitentes instalados por los sindicalistas, antes de ingresar o salir de la terminal, además de caminar más de dos kilómetros con el equipaje respectivo.

Como parte del paro indefinido, que inició el 25 de mayo, el magisterio continúa concentrado en el Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca, donde instaló un mega campamento que abarca una decena de calles alrededor del Palacio de Gobierno.

Este miércoles, integrantes de la CNTE anunciaron que una parte de su campamento se ampliará a la planta de la terminal de almacenamiento y distribución de gas licuado y combustible de Pemex, en el municipio conurbado de Santa María El Tule, donde permanecerán de manera indefinida.

Lo anterior, con el propósito de ejercer presión para la solución a sus demandas

El magisterio disidente exige la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, que al parecer les precarizó la jubilación, transparencia en la entrega de plazas de trabajo, en franca desventaja para miles de normalistas rurales.

Excepto el bloqueo a la terminal de Pemex, las acciones sindicales de la Sección 22 del SNTE-CNTE concluyeron a las 15:30, para luego reagruparse en el campamento del centro de la capital y acordar la próxima movilización.

El paro indefinido de actividades mantiene cerradas unas 13 mil escuelas donde acuden casi un millón de alumnos desde el nivel preescolar hasta Universidad Pedagógica Nacional, pasando por educación indígena.