Tres policías de García son detenidos tras robo a ciudadano; cámara los delató

Tres elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de García en Nuevo León fueron detenidos por sus propios compañeros, luego de ser señalados por presuntamente despojar de dinero en efectivo a un ciudadano durante una intervención policial.

De acuerdo con reportes difundidos por medios locales, los hechos ocurrieron en la colonia Misión de San Juan, donde los uniformados realizaban una revisión a un ciudadano. Tras la denuncia de la presunta víctima, otros elementos de la corporación localizaron la patrulla en la que viajaban los policías señalados y procedieron con su detención.

Las primeras versiones señalan que los agentes habrían tomado dinero en efectivo durante la inspección. En uno de los reportes se menciona que se trataba de 5 mil pesos, cantidad que presuntamente fue localizada entre las pertenencias de los elementos al momento de ser revisados por sus propios compañeros.

El caso habría quedado además registrado en las cámaras de videograbación de la unidad oficial, material que sería revisado como parte de las investigaciones para establecer qué ocurrió durante la intervención. Otra versión señala que los elementos no tenían activadas las cámaras de las unidades al momento de los hechos.

Las primeras versiones señalan que los agentes habrían tomado dinero en efectivo durante la inspección. Cortesía

Policías fueron puestos a disposición de la Fiscalía

El alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, confirmó la detención de los tres oficiales y señaló que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, instancia que deberá determinar su situación jurídica.

Los policías fueron separados de sus funciones y trasladados ante las autoridades ministeriales, mientras se integra la investigación correspondiente.

Según una de las versiones difundidas sobre el caso, durante la intervención también habría participado un hombre que viajaba en una camioneta, quien presuntamente solicitó a los policías intervenir contra el ciudadano. Este aspecto forma parte de las indagatorias y deberá ser esclarecido por las autoridades.

El caso ha generado atención debido a que la detención de los agentes se produjo a partir de la denuncia del ciudadano y mediante la intervención de otros integrantes de la misma corporación.

Ahora corresponderá a la Fiscalía determinar si existen elementos suficientes para acreditar algún delito y establecer las responsabilidades que correspondan conforme avance la investigación.