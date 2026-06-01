CNTE reanuda huelga nacional y acusa blindaje del Zócalo para proteger el Mundial 2026

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) reanudó este lunes su huelga nacional y lanzó nuevas críticas contra el gobierno federal, al que acusó de privilegiar los preparativos rumbo al Mundial de Futbol de 2026 mientras mantiene sin resolver las demandas del magisterio.

Durante una conferencia de prensa previa a una movilización en la Ciudad de México, dirigentes de distintas secciones de la CNTE señalaron que el cerco de vallas metálicas y dispositivos de seguridad instalados en el Centro Histórico representa una muestra de la falta de diálogo con los trabajadores de la educación.

¿Qué exige la CNTE en esta nueva movilización?

El secretario general de la Sección 58 de Zacatecas, Marcelino Rodarte, afirmó que el movimiento continuará exigiendo la abrogación de la Ley del Issste de 2007, el regreso a un sistema solidario de pensiones y mejoras salariales para el magisterio. Sostuvo que los anuncios realizados por el gobierno federal no atienden de fondo las demandas de los trabajadores.

Por su parte, representantes de la Sección 24 denunciaron que, mientras las autoridades minimizan el tamaño de las protestas, miles de docentes continúan movilizados en distintas entidades del país. También cuestionaron que un gobierno que se define como democrático mantenga restringido el acceso a espacios históricos de protesta como el Zócalo capitalino.

La secretaria general de la Sección 22 de Oaxaca, Yenny Araceli Pérez Martínez, aseguró que el gobierno federal ha mantenido una política de continuidad respecto a las reformas impulsadas en años anteriores y reiteró que la principal exigencia de la CNTE es una jubilación digna para los trabajadores del Estado.

Los dirigentes magisteriales insistieron en que no buscan privilegios, sino revertir las condiciones derivadas de la reforma al sistema de pensiones. Además, advirtieron que cualquier incidente que pudiera registrarse durante las movilizaciones será responsabilidad de las autoridades federales y de la Ciudad de México.

Durante el acto, integrantes de la CNTE rindieron homenaje al profesor Ignacio Ismael Arriaga Villar, integrante de la Sección 22 de Oaxaca, quien falleció durante el desarrollo del plantón instalado por el magisterio.

"Todo a disposición de un Mundial"; critican blindaje del Centro Histórico

Los maestros acusaron al gobierno de priorizar la organización del Mundial de Futbol 2026 sobre la atención de las demandas sociales y educativas. Señalaron que las medidas de seguridad implementadas en el Centro Histórico buscan garantizar las condiciones para la celebración del torneo internacional, mientras continúan sin resolverse las exigencias del magisterio.

“Hoy está poniendo todo a disposición de un Mundial”, señalaron los dirigentes, quienes criticaron la instalación de vallas y bloques de concreto alrededor del Zócalo capitalino y aseguraron que la principal plaza pública del país debe permanecer abierta para la protesta social.

La coordinadora reiteró que mantendrá sus movilizaciones y exigió la instalación inmediata de mesas de negociación con capacidad resolutiva para atender sus planteamientos, principalmente la abrogación de la Ley del Issste de 2007 y una reforma al sistema de jubilaciones.