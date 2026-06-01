Semar moderniza flota de dragado con tecnología especializada

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), abanderó 16 nuevas dragas con la finalidad de continuar con el fortalecimiento de la infraestructura marítima nacional para mantener operativos los principales puertos y canales de navegación del país.

En el marco de la Ceremonia de Conmemoración del 84 aniversario del Día de la Marina Nacional, en Teniente de Fragata Pedro Armendáriz, oficial de operaciones de la draga “Alfonso Poire y Ruelas”, explicó que actualmente se desarrolla un programa que contempla un total de 16 dragas mexicanas, divididas en 10 estacionarias y seis anfibias, como parte de un proceso de modernización naval.

Precisó que en esta etapa se incorporan 18 buques, de los cuales 16 corresponden a dragas destinadas a conservar y ampliar la profundidad de puertos y canales de navegación, condición indispensable para garantizar el tránsito seguro de embarcaciones mercantes y unidades operativas de la Armada de México.

“El objetivo del dragado es aumentar o mantener la profundidad en canales y puertos del país. Esto incrementa considerablemente la capacidad de transporte marítimo dentro y fuera de México”.

Destacó que las labores de dragado adquieren relevancia debido a los cambios naturales provocados por el comportamiento del mar.

Fenómenos como huracanes, tormentas y corrientes generan sedimentación que reduce el calado de los puertos y limita el ingreso de embarcaciones de gran tamaño”, resaltó.

En esta etapa se incorporan 18 buques, de los cuales 16 corresponden a dragas destinadas a conservar y ampliar la profundidad de puertos. Cortesía

El Teniente Armendáriz detalló que las dragas trabajan para mantener las terminales marítimas en condiciones óptimas de operación.

Nosotros tenemos la función de que los puertos permanezcan operativos y con la profundidad suficiente para el arribo de diferentes buques mercantes y, por supuesto, de las unidades de la Armada de México”.

La draga “Alfonso Poire y Ruelas”, forma parte de la nueva generación de unidades construidas en México.

“Se trata de una embarcación autopropulsada, capaz de desplazarse de manera autónoma y equipada con sistemas especializados de dragado e hidráulicos”.

Destacó que las características operativas con otras unidades de superficie es su complejidad que radica en el sistema de extracción y manejo del material sedimentario.

La embarcación fue construida hace dos años en el Astillero de Marina de Salina Cruz, Oaxaca, con mano de obra mexicana y una dotación de 28 elementos”.

Las labores de dragado adquieren relevancia debido a los cambios naturales provocados por el comportamiento del mar. Cortesía

Las jornadas de cada draga inician alrededor de las seis de la mañana con el zarpe hacia las áreas previamente identificadas para el dragado. Posteriormente, el material retirado es transportado a zonas de vertimiento autorizadas.

Ese procedimiento, afirmó, el teniente Armendáriz se desarrolla bajo una planeación técnica y ambiental rigurosa.

La autorización se realiza previamente con autoridades ambientales y con el Gobierno de México para garantizar que ni el dragado ni el depósito del material afecten al medio ambiente”.

La modernización del sistema de dragado nacional también contempla la construcción de cuatro nuevas dragas del mismo tipo. Dos de ellas ya se encuentran operativas y las restantes están próximas a concluirse.

Estas unidades han sido construidas en distintos astilleros del país, entre ellos Salina Cruz, Guaymas y Tampico, nuevamente con participación de trabajadores mexicanos.

En la construcción nacional, el programa incorpora tecnología internacional especializada. El sistema de dragado empleado proviene de la empresa holandesa Damen y se complementa con propulsión de origen noruego.