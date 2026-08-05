¡Tragedia en Tlaxcala! Tren mutila y mata a hombre en situación de calle

En Tlaxcala, un hombre murió luego de que un tren le amputara ambas piernas y su cuerpo quedara tendido sobre las vías, en el municipio de Teolocholco.

Fue la tarde de este miércoles cuando un hombre en situación de calle fue embestido por el tren entre los límites con la comunidad de El Carmen Aztama.

Una llamada al número de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre un accidente en las vías del tren que había dejado a un hombre mutilado, por lo que se solicitó una ambulancia para brindarle atención médica.

Al lugar arribaron paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala, quienes, al realizar una valoración, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal, la Policía Estatal y la Guardia Nacional resguardaron la zona y solicitaron la intervención del Instituto de Ciencias Forenses para realizar el levantamiento del cuerpo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado llevará a cabo las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrieron los hechos.