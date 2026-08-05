Pronóstico del tiempo para el 6 de agosto: ¿Lloverá en CDMX, Edomex y estados?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este jueves 6 de agosto de 2026 se mantendrá un contraste climático severo en el país, caracterizado por lluvias puntuales intensas en el sur y oriente, fuertes tormentas en el Valle de México y temperaturas extremas que superarán los 45°C en estados del norte.

¿Dónde lloverá este jueves 6 de agosto?

Las precipitaciones más fuertes del día se concentrarán en el sur y sureste del territorio nacional debido a diversos sistemas meteorológicos:

Lluvias intensas: Oriente de Oaxaca.

Lluvias muy fuertes: Sonora (este), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (oeste), Nayarit, Jalisco (oeste), Colima, Michoacán, Puebla (norte y este), Guerrero, Veracruz (sur) y Yucatán.

Lluvias fuertes: Ciudad de México, Estado de México, Durango, Morelos, Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

Chubascos e intervalos: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Las autoridades advirtieron que las fuertes rachas de viento —de entre 30 y 60 km/h en la mayor parte de las entidades— podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios, además de generar oleaje de 1 a 2 metros en el golfo de Tehuantepec.

Onda de calor: Estados con temperaturas superiores a 40°C

En contraste, un sistema anticiclónico mantendrá un ambiente de caluroso a extremadamente caluroso durante la tarde en el norte del país, prolongando la onda de calor sobre el noreste de Baja California, Nuevo León y Tamaulipas.

Más de 45 °C: Regiones de Baja California y Sonora.

De 40 a 45 °C: Sonora (oeste), Sinaloa (norte), Chihuahua (este), Nuevo León (este), Tamaulipas y Campeche.

De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Coahuila, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Estado de México (suroeste).

Recomendaciones a la población

Ante las altas temperaturas registradas en el norte y la intensidad de las lluvias en el centro y sur, Protección Civil recomienda a la ciudadanía:

Mantenerse bien hidratado y consumir abundantes líquidos.

Utilizar ropa de manga larga, fresca y de colores claros.

Evitar la exposición prolongada a la radiación solar entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Prestar especial atención a niños, adultos mayores y enfermos crónicos.