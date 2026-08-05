Recuperan contenedor cargado con electrodomésticos valuados en 4 millones de pesos

Como parte de las acciones permanentes para combatir el robo de vehículos de carga pesada, la Fiscalía de Jalisco, a través de la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada, logró la recuperación de un contenedor con reporte de robo que fue localizado en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

De acuerdo con los primeros actos de investigación, el robo del contenedor ocurrió el pasado 1 de agosto sobre la carretera Guadalajara-Jiquilpan, en el municipio de Acatlán de Juárez.

Según el reporte, el contenedor transportaba diversos electrodomésticos, entre ellos afeitadoras, arroceras eléctricas, audífonos y baterías de carga, con un valor aproximado de cuatro millones de pesos.

La localización se logró luego de que elementos de la Policía municipal de Tlaquepaque recibieran un reporte que advertía sobre la ubicación del vehículo mediante GPS.

Al acudir al sitio señalado, confirmaron que la caja de carga se encontraba al interior de una pensión ubicada en la colonia Toluquilla en Tlaquepaque.

Durante la inspección, los elementos detectaron que el vehículo portaba placas de circulación sobrepuestas, por lo que se solicitó el mando y conducción del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículo de Carga Pesada y Robo a Instituciones Bancarias y de Valores.

Las y los agentes especiales de la Fiscalía de Jalisco acudieron esta mañana al lugar tras obtener una orden de cateo, cuyo desahogo permitió el aseguramiento del contenedor y de la mercancía.

Cabe señalar que las indagatorias continúan para esclarecer el robo, identificar y localizar a quienes presuntamente participaron en estos hechos, con el objetivo de reunir los datos de prueba que permitan llevarlos ante la autoridad judicial.