Profepa ordenará remediación y reparación del daño por derrame tóxico en Naco

La titular de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, Mariana Boy Tamborell, dijo que con base en el resultado de las muestras al sitio impactado, ordenarán la remediación ambiental y una multa económica como reparación del daño que generó Ferromex, empresa transportista responsable por el derrame tóxico ocurrido en la región fronteriza de Naco, Sonora.

Mariana Boy explicó: “Nosotros (Profepa) tomamos muestras de suelo y muestras de agua, determinamos una zona de impacto de 5 mil metros cuadrados, ahora es responsabilidad de la empresa hacer una caracterización del sitio, es decir, tomar muestras para determinar los niveles de contaminación, la profundidad y con base en eso presentar un programa de remediación, que tiene que ser aprobado por SEMARNAT y nosotros estaremos abriendo un proceso, una investigación de Profepa que derivará en una sanción y la orden para la reparación del daño”.

Ésta recalcó que lo más importante en este momento es esperar el resultado de los muestreos para tener los datos que evidencien la magnitud del derrame.

Sitio en el que se registró un derrame tóxico del consorcio minero Foto: Especial

La titular de Profepa dijo que Ferromex tiene 15 días para poder realizar toda la caracterización del sitio del derrame y presentar sus resultados a Semarnat.

Agregó que “aquí lo más importante es siempre poder atender las emergencias a la brevedad y que nosotros como gobierno, garanticemos la reparación del daño, pero sin que los asuntos se resuelvan exclusivamente con una sanción económica, sino con remediación del daño y garantías de no repetición”.

Este miércoles se cumplen 12 días desde el sábado 25 de julio cuando tres vagones de Ferromex descarrilaron en un puente que cruza un arroyo, aproximadamente a 22 kilómetros de la línea Internacional en el Ejido Cuahutemoc del municipio de Naco, al norte de Sonora.

La titular de Profepa dijo que en los próximos días regresará a Sonora para informar los resultados de los estudios y las obligaciones que tendrá que asumir Ferromex por el derrame tóxico.

Sitio en el que se registró un derrame tóxico del consorcio minero Foto: Especial

Sube a seis número de afectados por derrame tóxico

El alcalde de Naco, Lorenzo Villegas Vázquez, informó que el número de personas afectadas en su salud por el derrame tóxico del consorcio minero y transportista aumentó a seis víctimas, quienes han acudido a distintas unidades médicas para atenderse, ya sea en esta misma comunidad, Cananea o Agua Prieta, por síntomas de intoxicación por hidrosulfuro de sodio.

Aunque la Secretaría de Salud en Sonora ha reconocido la existencia de una persona internada en el hospital de Nogales, que de acuerdo con familiares se trata de Luis Arturo Ozuna Vázquez, de 53 años de edad, quien ha sido ignorado por Ferromex, el presidente municipal dijo que requieren el resultado oficial de los análisis de laboratorio para determinar si su padecimiento tiene relación con el derrame, ya que éste señor trabaja en una empresa que maneja químicos.

Según la familia de Luis Arturo Ozuna, este respiró gases tóxicos emanados del derrame generado por el descarrilamiento de Ferromex, cuando la víctima caminó junto al sitio del accidente de camino a su trabajo, una empresa donde, según el alcalde, también se manejan productos químicos.

Mientras Ferromex niega la existencia de personas afectadas en su salud, el alcalde dijo que el personal de la Secretaría de Salud Estatal le informó que al menos seis personas, además de Luis Arturo Ozuna, han sido atendidos por síntomas como mareo, jaqueca, dolor de estómago, náuseas y problemas para respirar.

El alcalde de Naco dijo que brigadas de la Secretaría de Salud han hecho análisis clínicos a los pacientes que han referido síntomas desde que ocurrió el derrame tóxico.