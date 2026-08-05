Congreso reconoce a delegación mexicana por liderazgo en Centroamericanos 2026

En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, dio lectura a un pronunciamiento mediante el cual se extendió un amplio reconocimiento a los atletas que integran la delegación mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

En el mensaje se destacó el desempeño de la delegación, que ha colocado a México en la cima del medallero regional.

Desde la Mesa Directiva, la senadora expresó que “se envía una felicitación respetuosa y entusiasta a entrenadoras, entrenadores, cuerpos técnicos, personal de apoyo, familias y a la propia Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, cuyo trabajo conjunto hace posible estos triunfos que unen y alegran a la nación”.

Además, precisó que la Comisión Permanente manifiesta un reconocimiento especial al sentido de confraternidad, solidaridad y juego limpio que los deportistas mexicanos han mostrado frente a sus pares de América Latina y el Caribe.

Ello, señala el pronunciamiento, demuestra que el deporte es mucho más que una competencia: es un abrazo sincero entre los pueblos que aspiran a un porvenir común de paz y prosperidad.

“Como legisladoras y legisladores asumimos el compromiso que tienen las Cámaras del Congreso de la Unión para impulsar, desde el ámbito de nuestra competencia, el fortalecimiento de un marco jurídico que permita el desarrollo pleno del deporte nacional como herramienta de salud, educación, inclusión social y proyección internacional de los valores que distinguen a México”, afirmó.

En el pronunciamiento, publicado en la Gaceta Parlamentaria, se destaca que los Juegos Centroamericanos y del Caribe constituyen una de las justas deportivas más antiguas y emblemáticas, forjadora de lazos de hermandad y solidaridad entre las naciones de la región.

También resalta que la delegación mexicana que participa en la XXV edición, en Santo Domingo, República Dominicana, ha demostrado temple, disciplina y una entrega excepcional que enorgullecen al país.

Asimismo, señala que, al corte del pronunciamiento, México encabezaba el medallero con un total de 284 preseas: 125 de oro, 85 de plata y 74 de bronce.

Añade que las competencias continúan y México sigue sumando medallas. Estos resultados reflejan no solo el talento deportivo, sino también el trabajo constante de entrenadoras, entrenadores, familias y federaciones.

De igual forma, refiere que, más allá de las medallas y los registros, el verdadero valor de esta participación reside en el sentido de la competencia honesta, la búsqueda de la excelencia mediante el juego limpio y la convicción de una juventud que, a través del deporte, expresa la hermandad latinoamericana y caribeña.

Finalmente, apunta que, en un contexto global desafiante, la práctica deportiva se erige como un lenguaje universal de paz, respeto y esperanza, donde los pueblos de la región se unen con el esfuerzo compartido en favor de un mejor futuro.