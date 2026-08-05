Cardenal Parolin llevará testimonios sobre la violencia en México al Papa

¿Quiénes son las víctimas de la violencia en México? preguntaron el secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, y el nuncio apostólico en nuestro país, Joseph Spiteri, a los integrantes del Diálogo Nacional por la Paz durante el encuentro que sostuvieron la tarde de este miércoles.

La respuesta al cuestionamiento lanzado a religiosos y laicos enlistó a la niñez, a los jóvenes, a los periodistas y a los sacerdotes; todos ellos afectados por la violencia presente en determinadas zonas del país o bien por la acción del crimen organizado, entre otros motivos explicaron los asistentes a la reunión privada.

En la sala de obispos de la sede de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) donde tuvo lugar el encuentro, el jefe de la diplomacia vaticana dedicó más de dos horas a escuchar el origen del Diálogo Nacional por la Paz, sus objetivos y los resultados alcanzados en 50 meses de trabajo.

Una vez que el cardenal Parolin y el nuncio apostólico conocieron el trabajo realizado en más de 4 años, integrantes del diálogo provenientes del estado de Puebla compartieron testimonios en materia de coordinación en búsqueda de personas, de manera específica desde el ángulo de cómo optimizar esas jornadas de localización entre familiares y autoridades.

El trabajo de la policía de Proximidad en favor de la ciudadanía también ocupó un lugar importante en la sesión, que incluyó el testimonio de policías del municipio de Ecatepec, Estado de México, donde ha sido posible avanzar en las búsquedas de personas desaparecidas.

La organización entre Iglesia, empresarios y sociedad civil en pro de entornos seguros fue otro de los temas revisados en la sesión de trabajo a cargo de integrantes del Diálogo por la Paz del estado de Querétaro.

Posteriormente a las exposiciones y testimonios, al cardenal Pietro Parolin se le entregó un ejemplar de la Agenda Nacional por la Paz, así como un documento relativo a las metodologías para la construcción de la paz en México, el cual acumula experiencias exitosas a través de las cuales ha sido posible recomponer problemáticas sociales, de inseguridad y violencia en distintos lugares del territorio nacional.

En su mensaje final, el cardenal Parolin agradeció las exposiciones y se comprometió a hacerlas del conocimiento del Papa León XIV.

Además del nuncio apostólico en México, Joseph Spiteri, asistieron al encuentro Jorge Atilano González, director ejecutivo del Diálogo Nacional por la Paz; el secretario general de la CEM, Héctor Mario Pérez Villarreal; Elena Azaola, activista y experta en temas de seguridad, además de religiosas y otros participantes.