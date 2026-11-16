Con quemaduras de segundo grado fue ingresado un menor de 7 años de edad al Hospital Materno infantil, luego de que presuntamente fue quemado por otro niño de 11 años en Durango.

El pequeño llegó al nosocomio acompañado de su madre, quien se percató de que presentaba lesiones en las piernas.

Del hospital se contactaron con personal de la Fiscalía del Estado, quienes arribaron a la institución médica para tomar conocimiento de los hechos.

Al entrevistarse con la madre del menor, ella informó que otro niño le había lanzado thinner y después le prendió fuego.

Personas que se encontraban en la calle auxiliaron al niño llevándolo a su casa y posteriormente trasladándolo al Hospital Materno Infantil.

Elementos de la Fiscalía del Estado de Durango iniciaron con las investigaciones respectivas.

Detienen a mujer por matar a un hombre a golpes

En días pasados, una mujer fue detenida en coordinación con las fiscalías de Durango y Chihuahua, por su probable participación en el delito de homicidio calificado en agravio de un hombre identificado como Juan Carlos Casales.

La detención por parte de la Policía Investigadora de Delitos (PID) de Sandra y/o Sandra Salomé, se realizó el pasado 1 de noviembre en el municipio de Lerdo, en cumplimiento de una orden de aprehensión librada el 24 de octubre del 2026 por un Juez de Control de Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad solicitante, los hechos ocurrieron el 22 de octubre del 2026, aproximadamente entre las 20:00 y las 22:00 horas, al exterior de un domicilio de la colonia Juanita Luna, en Ciudad Juárez. En ese lugar, la ahora detenida, presuntamente en compañía de otras tres personas, habrían agredido a la víctima con un palo, una piedra y golpes con los puños.

Derivado de la agresión, Juan Carlos sufrió un traumatismo craneoencefálico severo que posteriormente le ocasionó la muerte, mientras que las personas señaladas habrían huido del lugar.