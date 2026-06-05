Tras polémica irrupción con escoltas, Sheinbaum pide a Harfuch revisar caso del alcalde de Metepec

La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, investigue los actos cometidos por el alcalde de Metepec, Fernando Flores, quien irrumpió en un club privado de manera violenta con escoltas portando armas largas.

Al realizar su conferencia matutina desde Coatzacoalcos, Veracruz, la jefa del Ejecutivo afirmó que no fue correcta la actitud del alcalde, además de que actuó con soberbia.

“Le pedí al secretario de Seguridad que revisara el caso. Porque primero la actitud. Ustedes saben que siempre hemos hablado de la humildad. Que cualquier servidor público lo primero que tiene que ser es humilde, sencillo, no prepotente, no soberbio y la entrada a este lugar, pues fue con una enorme soberbia y totalmente falta de humildad”, expresó.

La jefa del Ejecutivo destacó que, aún con la explicación que emitió Fernando Flores, no fue correcta su actitud y dijo no estar de acuerdo con él.

"Él después dio una explicación, hay que ver si esto es cierto, pero consideramos que no es correcto, entonces vamos a ver que se pudiera revisar en términos de la ley si se cometió alguna falta a la ley o no, pero evidentemente no estamos de acuerdo", señaló.

El alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, ofreció una disculpa pública luego de la controversia que generó su intervención en un conflicto ocurrido al interior del club deportivo La Asunción, un hecho que se viralizó rápidamente en redes sociales y desató críticas por la forma en que actuó acompañado de escoltas y elementos de seguridad.

A través de un mensaje difundido en video y en sus redes sociales, el presidente municipal lamentó lo ocurrido y reconoció que algunas personas consideraron excesiva su actuación durante los hechos. En su posicionamiento, aseguró que entiende las inquietudes generadas por las imágenes que circularon en internet y expresó una disculpa a quienes se sintieron inconformes con su proceder.