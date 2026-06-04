Alcalde de Metepec se disculpa tras polémica por intervención en club deportivo

El alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, ofreció una disculpa pública luego de la controversia que generó su intervención en un conflicto ocurrido al interior del club deportivo La Asunción, un hecho que se viralizó rápidamente en redes sociales y desató críticas por la forma en que actuó acompañado de escoltas y elementos de seguridad.

A través de un mensaje difundido en video y en sus redes sociales, el presidente municipal lamentó lo ocurrido y reconoció que algunas personas consideraron excesiva su actuación durante los hechos. En su posicionamiento, aseguró que entiende las inquietudes generadas por las imágenes que circularon en internet y expresó una disculpa a quienes se sintieron inconformes con su proceder.

Reproducir metepec

"Les ofrezco una sentida disculpa para quienes creen que vieron actuar excesivo de mi parte", señaló Flores Fernández, quien además afirmó que estará atento y en disposición de atender cualquier requerimiento o investigación que pudiera derivarse del incidente.

La disculpa se produjo horas después de que se difundieran videos donde se observa al alcalde ingresar por la fuerza al club deportivo La Asunción, ubicado en Metepec. En las grabaciones aparece acompañado por escoltas personales y elementos de la policía municipal, mientras se registra un forcejeo en uno de los accesos del inmueble y la presencia de hombres portando armas largas.

De acuerdo con lo observado en los videos, al interior del club se desarrollaba una agresión física entre particulares. Fernando Flores intervino directamente en el altercado, situación que generó una intensa discusión en redes sociales sobre el uso de personal de seguridad armado en un espacio privado.

Los puntos principales de su posicionamiento

Aseguró que respondió a una llamada de auxilio

El alcalde explicó que acudió al lugar después de recibir una solicitud directa de ayuda relacionada con un conflicto que, según dijo, representaba un riesgo para la integridad de las personas involucradas.

Mi respuesta obedeció a solucionar lo más pronto posible el altercado al interior que amenazaba y ponía en riesgo la integridad de los involucrados", expresó.

Reiteró su disculpa a quienes consideraron excesiva su actuación

Aunque defendió la intención de su intervención, Flores Fernández insistió en ofrecer una disculpa a quienes consideraron que el despliegue de seguridad y su participación fueron desproporcionados.

Sostuvo que buscaba preservar el orden

El edil afirmó que su actuación respondió a un llamado de particulares y tuvo como único objetivo evitar que el conflicto escalara.

Debo recalcar que mi intervención se dio por un llamado de particulares, impulsado siempre con la finalidad de preservar el orden y la paz", manifestó.

Se dijo dispuesto a colaborar con cualquier investigación

Asimismo, aseguró que atenderá cualquier requerimiento de las autoridades relacionado con lo sucedido y que permanecerá abierto a los procesos que pudieran derivarse de los hechos.

Continuará con sus actividades como alcalde

Finalmente, Flores Fernández indicó que seguirá con su agenda de trabajo y sus responsabilidades al frente del gobierno municipal.

"Seguiré trabajando con toda dedicación y agenda laboral en beneficio de las familias de Metepec", concluyó.

La polémica continúa generando reacciones en redes sociales, donde usuarios mantienen el debate sobre los alcances de la intervención del alcalde y el uso de elementos de seguridad durante el incidente ocurrido en el club deportivo.