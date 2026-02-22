Tras muerte de ‘El Mencho’, informan que AICM opera con normalidad

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM) informa esta tarde que sus instalaciones operan con normalidad; lo anterior, tras los hechos que se registran en diversos puntos del país tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

“Recomendamos a las personas que tengan un viaje programado estos días mantenerse en contacto con su aerolínea para conocer el estatus de su vuelo”, se lee en las redes sociales del AICM.

Aeropuerto de Puerto Vallarta reporta posibles afectaciones

Por Fernando Dávila

Por medio de redes sociales, el Grupo Aeroportuario del Pacífico, que opera el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta lanzó un aviso dirigido a sus pasajeros ante posibles afectaciones en las vialidades cercanas a la terminal aérea.

Lo anterior se da en el marco del momento que vive el estado de Jalisco por el operativo de seguridad realizado por fuerzas federales que concluyó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fundador y líder máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En este contexto, la terminal aérea informó que, debido a “situaciones imprevistas en las rutas cercanas al aeropuerto”, se recomienda a los viajeros tomar precauciones adicionales al planificar su llegada.

“Es posible que haya alteraciones en el tráfico, por lo que sugerimos salir con tiempo extra para asegurar su llegada puntual”, señala el mensaje dirigido a los usuarios.

Además, la administración del aeropuerto exhortó a los pasajeros a consultar directamente con su aerolínea el estatus de su vuelo para evitar contratiempos debido a cancelaciones de vuelos programados para hoy.

Aunado a lo anterior, autoridades locales informaron sobre la fuga de internos del penal de Puerto Vallarta, por lo que elementos de infantería de la Secretaría de Marina (Semar) están dando seguridad perimetral en el penal para evitar más fugas.

Muere “El Mencho” en su traslado a la CDMX

Por Joseph Na’a

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que Rubén “N”, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), murió durante su traslado aéreo a la Ciudad de México luego de resultar gravemente herido en un operativo ejecutado en Tapalpa.

De acuerdo con el comunicado oficial, la acción fue producto de trabajos de inteligencia militar central, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

La operación fue planificada y ejecutada por Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, con la intervención de diversas aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y de la Guardia Nacional, mediante su Fuerza Especial de Reacción Inmediata.

