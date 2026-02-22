Autoridades atienden 21 bloqueos carreteros en Jalisco tras muerte de “El Mencho”

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México reportó que hay 21 bloqueos carreteros activos en el estado de Jalisco en el corte de las 14:00 horas, los que ya eran atendidos y en proceso de control, por fuerzas federales y estatales tras la muerte de Rubén “N”, "El Mencho".

“Se informa que, en el estado de Jalisco, se registran al momento 21 bloqueos carreteros activos. Las fuerzas federales y estatales se encuentran desplegadas; todos los puntos están en proceso de control registrando un flujo a baja velocidad pero constante, de igual forma cinco ya han sido desactivados. Las acciones continúan de manera coordinada para restablecer la circulación y garantizar la seguridad de la población”, se explicó en el mensaje.

De la misma forma, en un mensaje de X se reportó que sucursales del Banco del Bienestar fueron afectadas en ataques por parte del grupo delictivo, en Jalisco.

“Se informa que aproximadamente 20 sucursales del Banco del Bienestar en Jalisco registraron daños derivados de hechos violentos.

“Los incidentes se presentaron en distintos municipios del estado y ya son atendidos por las autoridades, con el objetivo de garantizar la seguridad y restablecer el servicio", explicó el Gabinete de Seguridad.

En tanto, la Secretaría de la Defensa informó que se están concentrando elementos de la Guardia Nacional y tropas del Ejército del centro del país y estados aledaños a Jalisco, para reforzar la seguridad de esta entidad federativa tras la muerte de "El Mencho".

JCS