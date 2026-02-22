Monreal reconoce resultado del operativo federal en Jalisco y liderazgo de Sheinbaum

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, reconoció el trabajo realizado por las fuerzas federales en Tapalpa, Jalisco, que dio como resultado la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Osegueda Cervantes, alias "El Mencho".

Bajo esta premisa, el político originario de Zacatecas aprovechó el momento para reconocer por medio de sus redes sociales, también el liderazgo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo al frente del país y en la toma de decisiones.

“Como líder de la mayoría en la @Mx_Diputados, con base en la información preliminar difundida, reconozco el resultado del operativo federal de esta mañana en Tapalpa, Jalisco, pero, sobre todo, el liderazgo de la Presidenta @ClaudiaShein”, se puede leer en su publicación.

Por otra parte, Monreal Ávila también enalteció los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública federal emprendida por el gobierno actual, la cual mencionó “continúa brindando resultados”.

Por último el legislador apuntó que todo lo ocurrido el día de hoy es gracias al fortalecimiento de las áreas de inteligencia e investigación que fueron posibles con la legislación que aprobó el congreso en favor de la paz y el bienestar del pueblo de México.

fdm