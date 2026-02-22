Autoridades mantienen coordinación de seguridad: Marina del Pilar Avila

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, informó que la Mesa de Seguridad Estatal se mantiene en sesión permanente tras la muerte de Rubén "N", alias "El Mencho", luego de que se registraran incidentes en algunos tramos carreteros del estado, ante lo cual se activaron de inmediato acciones de coordinación y vigilancia para preservar el orden y la tranquilidad de la población.

De acuerdo con la mandataria, autoridades estatales, federales y municipales reforzaron los operativos preventivos y patrullajes estratégicos, manteniendo presencia activa en distintas zonas para brindar seguridad y atención oportuna a la ciudadanía.

Asimismo, se precisó que estos hechos ocurren en un contexto nacional donde se han presentado situaciones similares, por lo que las autoridades mantienen comunicación constante y seguimiento puntual, evitando especulaciones y privilegiando información confirmada.

La gobernadora reiteró el llamado a la población a mantener la calma, atender únicamente información difundida por canales oficiales y evitar compartir publicaciones no verificadas que puedan generar confusión o alarma innecesaria.

Se recomienda a las y los automovilistas mantenerse atentos a la información oficial, seguir las indicaciones de las autoridades de seguridad y protección civil y evitar transitar por zonas donde se desarrollen operativos, hasta nuevo aviso.

JCS