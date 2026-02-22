Activan operativo anti-bloqueos en Zacatecas en carretera limítrofe con Jalisco

Autoridades del estado de Zacatecas activaron un operativo especial de seguridad en el sur del estado tras los actos de violencia registrados este domingo en Jalisco, que incluyeron la quema de vehículos y bloqueos carreteros en la zona colindante.

Automovilistas que transitaban por la carretera federal 23 —que comunica a Zacatecas con Jalisco por la vía libre— reportaron varios incidentes de inseguridad: un autobús de pasajeros y varios automóviles particulares fueron atravesados en la vía e incendiados de manera intencional.

Aunque las autoridades confirmaron los hechos, no precisaron el número exacto de unidades siniestradas. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas derivado de estos eventos.

Jalisco colinda con Zacatecas y por eso hemos iniciado un proceso de despliegue y patrullaje en algunas zonas del sur del Estado, aquí en Zacatecas se registró un intento de bloqueo carretero con los límites con Jalisco a la altura de los límites con Momax”, señaló Rodrigo Reyes, Secretario general de gobierno.

Ante la escalada de violencia, se activó el protocolo anti-bloqueos para impedir la circulación de civiles armados en las vías de comunicación de la entidad. De forma emergente, se convocó a una sesión extraordinaria de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, donde se definirán las acciones específicas para resguardar a la población.

Para tener la información completa de lo que está sucediendo, de todos los operativos y acciones que se van a llevar a cabo aquí en Zacatecas para reforzar los límites”, mencionó el funcionario.

De manera preventiva, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a permanecer en lugares seguros y evitar transitar por zonas de conflicto, especialmente en la franja colindante con Jalisco.

fdm