Más de 600 mil coahuilenses ejercen su derecho a Programas del Bienestar: Ariadna Montiel

En el marco de la visita de trabajo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo por el estado de Coahuila, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, presentó un informe en material social.

En este contexto, la funcionaria federal resaltó en su visita también a San Pedro, Coahuila los beneficios que los programas sociales han tenido en favor de la gente, así como atestiguo la entrega de las tarjetas del Bienestar para las mujeres coahuilenses.

En San Pedro, Coahuila, junto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reafirmamos que la transformación sigue viva en la cuna de la Revolución Mexicana”, comentó.

La secretaria también hizo énfasis en la Beca Rita Cetina que beneficia de manera universal a niñas y niños. Cortesía

Aunado a lo anterior, Ariadna Montiel, habló en su discurso acerca de los programas federales que han sacado de la pobreza a 13.5 millones de personas y más de 600 mil coahuilenses han recibido un apoyo. Además, la encargada de la política social del país, resaltó que en todo el estado se realiza la entrega de Tarjetas de Pensión del Bienestar, que ya reciben 70 mil mujeres coahuilenses.

Así mismo, la secretaria también hizo énfasis en la Beca Rita Cetina que beneficia de manera universal a niñas y niños que estudian la secundaria y que para este año se buscará que los niños de nivel primaria también lo reciban.

Nuestra presidenta se comprometió a que los programas siguieran y se fortalecieran. En este año, los niños de primaria también recibirán un apoyo", manifestó Ariadna Montiel.

Por último, la secretaria del Bienestar se refirió sobre los apoyos a los adultos mayores a través del Programa Salud Casa por Casa que ha visitado a 11 millones de hogares con visitas médicas domiciliarias y gratuitas.

fdm