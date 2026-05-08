Tras críticas, SEP y estados anunciarán el lunes nuevo calendario escolar

En medio de la polémica nacional por el fin de cursos adelantado, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció que el lunes se reunirá "otra vez” con los titulares de Educación de todas las entidades federativas para formalizar una propuesta definitiva del calendario escolar.

Durante una gira de trabajo por Sonora, acompañando a la presidenta Claudia Sheinbaum, Delgado puntualizó que la revisión del calendario busca equilibrar el aprovechamiento académico con el bienestar de la comunidad estudiantil.

"Tal como lo señaló nuestra Presidenta, el próximo lunes nos vamos a volver a juntar todas las secretarias y secretarios de Educación para revisar nuevamente el calendario y hacer ya una propuesta definitiva, priorizando siempre el aprendizaje de nuestros niños, niñas y jóvenes", afirmó el funcionario en un video en el que está acompañado por Froilán Gámez, secretario de Educación de Sonora.

El anuncio ocurre apenas días después de que el propio Delgado anunció que el 5 de junio sería la fecha oficial para el término de clases debido a las altas temperaturas y la logística del Mundial de Futbol.

Reproducir Delgado desde Sonora: "El lunes presentaremos la propuesta definitiva del calendario escolar".

Sin embargo, dicha medida generó rechazo en diversos sectores y en gobiernos estatales como el de Nuevo León, que calificaron el cierre anticipado como una "complicación" para las rutinas familiares y un freno al desarrollo educativo.

Incluso, el propio Delgado reiteró la mañana de este viernes que la fecha de conclusión de clases para el ciclo escolar actual se mantenía para el 5 de junio. Horas antes, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el calendario aún estaba bajo análisis y que adelantar el asueto de verano era una propuesta.

En el video, el titular de la SEP destacó que la nueva propuesta integrará las sugerencias enviadas por padres de familia y diversas organizaciones sociales.

“Muchas gracias a todas las mamás, papás y organizaciones que nos han enviado sugerencias sobre cuáles deben ser los mejores periodos de vacaciones y de clases", añadió.

Enfatizó que los criterios para la decisión final serán el aprovechamiento académico y el cumplimiento de los aprendizajes, así como el cuidado de la salud de los estudiantes frente a las olas de calor.