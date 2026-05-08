Reciben a presidenta con ritual tradicional en Hermosillo, Sonora

En su primer día de su gira por Sonora, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum fue recibida por mujeres de la comunidad Seri-Comca’ac, quienes ofrecieron una ceremonia tradicional.

Al encabezar las actividades correspondientes al Plan de Justicia para el pueblo Seri-Comca’ac, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, participó en la la ceremonia que consistió en un canto interpretado por Betina Romero Morales en su lengua Cmiique litom, acompañada de danzantes como una forma tradicional de recibir a personajes importantes en su comunidad.

La Presidenta también encabezó la inauguración del Acueducto Seri en Sonora. Dicha obra busca garantizar el derecho humano al agua para las comunidades indígenas, con lo que su Gobierno saldará una deuda histórica.

Se implementó desde el Gobierno del exPresidente Andrés Manuel López Obrador, se especificó que el

Plan de Justicia del Pueblo Seri-Comcaac estaría enfocado en el desarrollo integral, autonomía y restitución de derechos del pueblo Comcaac (Seri) en Sonora, con una inversión histórica de más de mil millones de pesos para mejorar salud, educación, infraestructura, incluyendo el Acueducto Seri y territorio.

En julio de 2024, López Obrador y la presidenta electa supervisaron los avances de este plan, consolidando el compromiso de seguir trabajando en la mejora de las condiciones de vida del pueblo Comca'ac