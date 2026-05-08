COPARMEX rechaza reducir ciclo escolar; advierte mayor rezago educativo e incertidumbre

La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) consideró “no pertinente” la cancelación anticipada del ciclo escolar anunciada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), al señalar que una reducción generalizada de clases profundizaría el rezago educativo y generaría incertidumbre para millones de familias y centros de trabajo.

En un comunicado difundido este 8 de mayo, el organismo empresarial sostuvo que la educación requiere “planeación, certeza y visión de largo plazo”, por lo que pidió evitar decisiones improvisadas relacionadas con las altas temperaturas y la realización de la Copa Mundial FIFA 2026.

COPARMEX reconoció la necesidad de proteger la salud de niñas, niños y adolescentes frente a condiciones climáticas extremas, aunque afirmó que concluir anticipadamente el ciclo escolar en todo el país no es la solución adecuada, debido a las diferencias regionales que existen en México.

La organización propuso aplicar medidas diferenciadas por entidad, municipio o zona escolar, mediante ajustes de horarios, clases híbridas, adecuaciones temporales de infraestructura y esquemas flexibles que permitan concluir las actividades académicas sin afectar el calendario educativo.

El organismo patronal también señaló que la modificación del calendario escolar debe contar con criterios técnicos, pedagógicos y jurídicos claros, además de procedimientos formales que otorguen certeza a escuelas, docentes, madres y padres de familia.

Indicó que, aunque la SEP tiene facultades para definir el calendario escolar oficial publicado en el Diario Oficial de la Federación, cualquier cambio debe sustentarse adecuadamente para evitar confusión en la organización escolar y laboral.

COPARMEX advirtió además que disminuir semanas efectivas de clase agravaría un rezago educativo que México aún no logra revertir tras la pandemia.

Recordó que los resultados de la prueba PISA 2022 ubicaron a México en el lugar 35 de 37 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), mientras que datos del INEGI muestran que el rezago educativo afecta al 19.4 por ciento de la población y mantiene una tendencia al alza desde 2016.

Disminuir el tiempo de aprendizaje representa una señal equivocada para un sistema educativo que requiere fortalecerse, no debilitarse”, señaló la confederación.

El organismo empresarial alertó también sobre las repercusiones económicas y laborales que implicaría terminar antes el ciclo escolar, pues miles de madres y padres trabajadores tendrían que reorganizar horarios y resolver esquemas de cuidado no previstos.

Destacó particularmente el impacto para las mujeres trabajadoras, ya que, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en 2025 alrededor de 17.7 millones combinaron labores de cuidado con un empleo remunerado.

Para muchas familias, añadió COPARMEX, la escuela representa un espacio seguro para las hijas e hijos mientras los padres cumplen con sus jornadas laborales.

Ante este escenario, el organismo llamó a construir alternativas junto con autoridades educativas, especialistas, docentes y la Asociación Nacional de Padres de Familia, con el objetivo de mantener la continuidad académica y garantizar condiciones seguras para el alumnado.

Asimismo, planteó fortalecer la infraestructura escolar, especialmente en ventilación, acceso al agua y espacios adecuados para enfrentar fenómenos climáticos extremos sin afectar la formación educativa.

Finalmente, COPARMEX sostuvo que la educación es uno de los pilares fundamentales para la competitividad, la movilidad social y el desarrollo del país, por lo que las decisiones en esta materia deben tomarse “con responsabilidad, sustento técnico y visión de Estado”.