Vacaciones adelantadas en la SEP es solo una propuesta; no algo definitivo aún

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó la mañana de este viernes 8 de mayo, durante su conferencia de prensa mañanera, que fueron los maestros y secretarios de educación estatales quienes propusieron el cierre del ciclo escolar el próximo 5 de junio por el Mundial de Fútbol.

“Es una propuesta que hizo Mario (Delgado) ayer, que viene de los propios maestros en los estados, se juntaron en una reunión que tienen los secretarios de educación en las entidades y a solicitud de los maestros que se adelantaran las vacaciones por el Mundial”, indicó.

En su conferencia matutina, la Jefa del Ejecutivo indicó que aún no es definitivo que las clases concluyan el próximo 5 de junio.

Ayer Mario Delgado realizaba este anuncio

Ayer jueves 7 de mayo, el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado informó la decisión de adelantar las vacaciones a través de sus redes sociales, señalando que el cambio se debe principalmente a la extraordinaria ola de calor que afecta al país y se espera continúe durante junio y julio. También mencionó la realización del Mundial de Futbol como otra de las circunstancias que motivaron el ajuste.

La modificación, dijo fue tomada por acuerdo unánime del Consejo Nacional de Autoridades Educativas.

El calendario ajustado establecía las siguientes fechas clave:

Fin de clases: 5 de junio.

Término de labores administrativas: 12 de junio.

Regreso de maestros a Consejo Técnico: 10 de agosto, para preparar el siguiente ciclo.

Reforzamiento de aprendizajes (oficial): Del 17 al 28 de agosto, con una duración de dos semanas.

Arranque del Ciclo Escolar 2026-2027: Previsto para el 31 de agosto.

El Secretario Mario Delgado aseguró que, a pesar del adelanto, se garantizará el cumplimiento total del Plan de Estudios y el máximo aprovechamiento escolar de todas y todos los estudiantes.

En un mensaje, Mario Delgado agradeció a la comunidad educativa por el apoyo para concretar el ajuste: “Queremos agradecer a todas las maestras, maestros, directores, directoras, supervisores, supervisores, jefes, de sector, jefas de sector y toda la estructura administrativa del magisterio, por ayudarnos a hacer este ajuste del calendario escolar y garantizar el máximo aprovechamiento de nuestras niñas y nuestros niños y, por supuesto, a las familias, a las mamás y a los papás, por apoyarnos con esta iniciativa”.

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