Aclara Escobedo situación financiera del Triángulo Norte

Para frenar especulaciones e información falsa difundida por funcionarios estatales, el Gobierno Municipal de Escobedo entregó este viernes a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado la documentación y comprobación de gastos del Distribuidor Vial Triángulo Norte.

José Antonio Quiroga, secretario técnico del Gabinete, acompañado de Jaime Zurricanday, tesorero municipal, presentó ante la Oficialía de Partes los documentos que buscan transparentar los recursos autorizados y pendientes para la construcción de esta obra vial.

“Vale la pena comentar que queremos explicar esto con manzanas, porque, de repente, si lo platicamos con naranjas no nos entienden, pero aquí está muy claro: todos los documentos donde las dependencias estatales autorizan un total de 488 millones de pesos y la Tesorería dice que no es cierta esa información”, expresó el secretario técnico del Gabinete.

Ante medios de comunicación, Quiroga explicó que desde 2022 el Gobierno del Estado autorizó 173 millones de pesos para la primera etapa del proyecto; sin embargo, actualmente la Tesorería estatal solo reconoce 108 millones, pese a existir documentación oficial que acredita el monto completo.

Añadió que para los ejercicios 2025 y 2026 se autorizaron 315 millones de pesos adicionales, con lo que suman 488 millones destinados al proyecto.

De acuerdo con la información presentada, el Municipio de Escobedo ha recibido hasta ahora 255 millones de pesos, por lo que quedan pendientes aproximadamente 232 millones por ministrar.

Asimismo, se precisó que para este proyecto el Estado asignó una cuenta bancaria específica, en la cual no se ha recibido ningún depósito distinto de los ya reportados.

Las autoridades municipales informaron que actualmente entregan comprobaciones de gasto por 259 millones de pesos, documentación que anteriormente no había sido recibida por la Tesorería estatal.

Respecto del Fondo de Desarrollo Municipal, se indicó que para 2025 fueron autorizados 35 millones de pesos, de los cuales solo se han recibido 14 millones. No obstante, el Municipio asegura haber ejecutado y comprobado alrededor de 30 millones en obras y acciones correspondientes a este fondo.

Quiroga destacó que las obras continúan, aunque a un ritmo más lento debido a la insuficiencia de recursos estatales, y afirmó que se mantienen esfuerzos financieros para evitar la suspensión de los trabajos.

El funcionario recordó, además, que las comprobaciones de los ejercicios 2023 y 2024 ya fueron auditadas por la Auditoría Superior del Estado, sin observaciones relacionadas con la aplicación de los recursos.

Finalmente, las autoridades municipales reiteraron su disposición al diálogo y a la transparencia, y señalaron que toda la documentación y los antecedentes del caso están disponibles para consulta pública en el micrositio: https://adeudosestadoamunicipiosnl.mx/INICIO/