El IMSS desmiente pérdida de empleos formales en México

Derivado de comentarios en los que se afirma que en México se están perdiendo empleos formales porque las empresas están cerrando, Zoé Robledo, director general del IMSS, desmintió esta versión.

En un video compartido en sus redes sociales, Zoé Robledo informó que, al cierre de abril, los puestos de trabajo asegurados en el IMSS registraron un incremento de 23 mil 923. Con este resultado, el primer cuatrimestre de 2026 cerró con 231 mil 527 nuevos empleos formales. Este crecimiento, señaló, se registró en diversos sectores como transporte, comercio y servicios.

En cuanto a la supuesta pérdida de registros patronales, que se ha interpretado erróneamente como un cierre de empresas, el director del IMSS enfatizó que esta afirmación es falsa, o es resultado de un mal análisis o una mala comprensión de los datos.

La clave para entender el fenómeno es la definición de registro patronal. El IMSS explica que este "es una clave administrativa utilizada para identificar a un empleador y dar seguimiento al cumplimiento de sus obligaciones", pero que “no es una unidad económica, ni una empresa”. Por lo tanto, Zoé Robledo señaló que asumir el registro patronal como una forma de medir el cierre de empresas es "engañoso".

La reducción en el número de registros patronales, detalló, puede deberse a razones administrativas y no a la destrucción de empleos. Entre las dinámicas ejemplificadas se encuentran:

• Construcción: Se abre un registro por cada obra y se cancela al terminar el proyecto, lo que no significa que la empresa constructora haya cerrado.

• Reforma de outsourcing: Tras la reforma de subcontratación, 29,000 registros patronales se dieron de baja, pero los empleos no se perdieron, sino que “migraron a las empresas reales”.

• Cancelaciones administrativas: Cientos de registros se cancelan diariamente por motivos como fusiones, término de obras, regularización o por validaciones para cerrar registros utilizados en la simulación de relaciones laborales y fraudes al IMSS. Este último es un trabajo coordinado con el SAT, la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo.

En consecuencia, una disminución de registros patronales afiliados al IMSS “no es necesariamente pérdida de empresas”.

Para reforzar esta aclaración, el IMSS incluyó una nota en su informe mensual de empleo, indicando: “Cabe señalar que los registros patronales no equivalen a empresas o negocios, sino que son unidades de carácter administrativo, utilizadas por el IMSS para identificar o dar seguimiento a las obligaciones de los patrones, por ello, su disminución no debe interpretarse automáticamente como destrucción o cierre de empresas.”.