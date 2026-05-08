Avala SCJN que no se repruebe a alumnos en educación básica

Por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó el acuerdo 10/09/23 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que impide reprobar a estudiantes de educación básica, en escuelas públicas o privadas, según el proyecto de la ministra Lenia Batres.

El fallo del máximo tribunal de justicia del país, responde a un amparo promovido por el Colegio El Roble, que pretendía mantener la facultad de reprobar a los alumnos que no cumplieran con los criterios académicos o de asistencia regular al salón de clases.

El Pleno de la SCJN resolvió que el acuerdo de la SEP es constitucional porque garantiza la calidad educativa y el interés superior de la niñez, previene la exclusión escolar y se alinea con sistemas como los de Dinamarca y Finlandia, donde la evaluación no depende estrictamente de calificaciones numéricas.

La educación de excelencia no se agota en registros de asistencias o en acreditaciones de asignaturas o grados mediante mediciones numéricas cuantitativas, pues esa perspectiva resulta reduccionista frente a la complejidad y pluralidad de factores que integran este principio, que incide en la formación de más de 23 millones 358 mil 341 alumnas y alumnos de nuestro país”, argumentó la ponente.

En su demanda de amparo, el Colegio Roble señaló que la norma de la SEP vulnera el derecho a una educación de excelencia al introducir criterios más laxos de evaluación y promoción en primaria y secundaria.

“Pues flexibiliza la acreditación de asignaturas y grados al eliminar requisitos como la asistencia mínima, reducir las materias necesarias para avanzar y ampliar la posibilidad de reprobar, lo que afecta la excelencia académica, la erradicación de la ignorancia y la disciplina escolar”.

Al respecto, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, consideró que la asistencia a clases no hace la excelencia en la escuela.

Yo creo que comparar o fincar excelencia en asistencia no es correcto, es decir, el hecho de que alguien asista todos los días no garantiza que tenga excelencia, que aprenda, que haga suyo los conocimientos, entonces, asistencia no es igual que excelencia”, indicó.

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