Mujeres pagarán el "costo invisible" del cierre escolar adelantado, advierten activistas

La Red de Mujeres Unidas por la Educación (Muxed) se inconformó con la medida de adelantar un mes el cierre del ciclo escolar al advertir que “es una decisión política que tendrá consecuencias profundas para millones de niñas, niños, adolescentes y especialmente para las mujeres”.

A través de un comunicado que se difundió este viernes, expertas en educación, investigadoras, académicas y funcionarios del sector, argumentaron que “el costo invisible” de esta decisión recaerá en las mujeres.

Plantearon que resulta contradictorio que esta situación se presente cuando el país cuenta, por primera vez, con una presidenta mujer y 13 gobernadoras, a quienes les preguntan en el pronunciamiento “¿dónde estuvo la mirada de género al tomar esta decisión? ¿quién evaluó el impacto que tendrá en las madres trabajadoras?”

Señalaron que serán las mujeres quienes absorberán las tareas de cuidado que “el Estado decidió trasladar silenciosamente a los hogares”; las que tendrán que pedir permisos, faltar al trabajo o renunciar a ingresos.

Expusieron que la carga estará en madres, abuelas, hermanas, tías, maestras y cuidadoras “sin que nadie las haya escuchado, consultado o tomado en cuenta”.

“Esta decisión exhibe una enorme desconexión entre el discurso político de igualdad y las decisiones concretas que afectan la vida diaria de millones de mujeres”, plantearon en el comunicado.

Dirigiéndose a las mandatarias federal y estatales, las educadoras cuestionan: “¿Quién de ustedes va a defender el derecho de aprender de las niñas y los niños? ¿De qué sirve que haya más mujeres en el poder si las decisiones públicas siguen ignorando la realidad de las mujeres?”.

Alerta la Red de Mujeres Unidas por la Educación que la medida reducirá el tiempo efectivo de aprendizaje en uno de los momentos más delicados para la educación mexicana.

“México no necesita menos escuela. México necesita más aprendizaje, más acompañamiento, más apoyo a las familias y más políticas públicas que entiendan que la educación y los cuidados están profundamente vinculados”, definieron.

Definieron que gobernar con perspectiva de género no consiste únicamente en nombrar mujeres en cargos públicos, sino también en tomar decisiones que no profundicen las desigualdades que las mujeres viven todos los días.

“Porque si verdaderamente es tiempo de mujeres, entonces también debe ser tiempo de escuchar a las mujeres, de pensar en las mujeres y de gobernar para las mujeres, es preciso que se revise la medida adoptada por las y los secretarios de Educación”, pidieron.