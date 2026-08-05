Liberan 18 ejemplares de vida silvestre; algunos fueron rescatados y otros entregados voluntariamente

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) liberó 18 ejemplares de vida silvestre en el municipio de Amozoc, Puebla, como parte de las acciones para fortalecer las poblaciones de fauna silvestre y promover la conservación de las especies en su hábitat natural.

La dependencia informó que la liberación se realizó el pasado 21 de julio, luego de que especialistas evaluaran el estado físico y de salud de cada ejemplar, determinando que todos se encontraban en condiciones óptimas para regresar a la vida silvestre.

Los ejemplares fueron liberados en áreas aledañas al Zoológico General Lázaro Cárdenas del Río, un sitio que reúne las condiciones de clima, vegetación y orografía necesarias para favorecer su adaptación y desarrollo.

En esta jornada fueron reintegrados:

Cinco ejemplares de zorro gris (Urocyon cinereoargenteus), de los cuales cuatro eran crías y uno adulto.

Cinco ejemplares de zorro gris (Urocyon cinereoargenteus), de los cuales cuatro eran crías y uno adulto. Doce tortugas casquito (Kinosternon sp.)

Un gavilán de Cooper (Accipiter cooperii), especie catalogada bajo la categoría de Protección Especial en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.

De acuerdo con la Profepa, los cinco zorros grises fueron rescatados de un inmueble ubicado en el fraccionamiento Haras del Bosque. En tanto, las tortugas y el gavilán fueron entregados de manera voluntaria a la autoridad ambiental.

Previo a su liberación, todos los ejemplares permanecieron bajo resguardo en un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS), donde recibieron atención veterinaria, evaluación y los cuidados necesarios para garantizar su recuperación.

La Procuraduría señaló que este tipo de acciones se realizan conforme a los protocolos establecidos en materia de manejo de vida silvestre y en apego a la Ley General de Vida Silvestre, con el propósito de contribuir a la conservación de las especies y reforzar las poblaciones silvestres existentes.