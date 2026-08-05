Tras 3 años encarcelado, Jesús obtiene prisión domiciliaria por el caso de maestra asesinada

"¡Sí se pudo, sí se pudo!", gritaban familiares, amigos y vecinos de Jesús Alberto Viveros Caballero, quienes se apostaron en la avenida que conduce a su casa para recibirlo, luego de que él pasara 3 años tras las rejas.

Una de las vecinas que estaba ahí era María Antonia Martínez, quien lo esperaba contenta y conmovida: "Doy gracias a Dios porque Chucho es inocente, y lo maltrataron, le quitaron tres años de su vida, de la paz de la familia y de todos los vecinos”, dijo.

Viveros Caballero fue detenido por su supuesta participación en el homicidio de la maestra Verónica Fernández, ocurrido en febrero de 2023 en Orizaba, Veracruz. Una mujer le disparó a quemarropa cuando estaba subiendo a su auto tras salir de dar clases. La mujer, según las autoridades, era la nueva pareja de Jesús.

Su madre, Margarita Viveros, explicó que ella visitaba a Jesús dos veces a la semana en el penal de La Toma, donde estaba recluido. Ahora ella está agradecida de que pueda seguir el proceso bajo arraigo domiciliario.

"Ya no voy a volver a pasar a esos pasillos, llegar a esa celda donde yo sabía que mi hijo pasaba fríos, que mi hijo no dormía en una cama y no era algo adaptado para que él descansara porque estuvo durmiendo en el suelo, junto a una taza de baño; la verdad yo llegaba a mi casa a decir que me iba a acostar en una cama cuando mi hijo no la tenía”, dijo.

Martínez recuerda a Jesús desde que era pequeño, pues creció en esa colonia. Ella, junto con su madre y otras personas, afirmaban que él era inocente y estaba recluido injustamente pues no había pruebas en su contra.

Vecinos celebraron su regreso a casa en Orizaba. Roxana Aguirre

"Somos muchísimas las gentes que atestiguamos que Chucho es inocente y es un buen mucho que vi crecer, y es muy valioso este mucho; es alguien de esfuerzo y trabajo. Todo esto fue tan injusto, tan injusto, que ahorita venimos a demostrarle respeto porque nos dieron indicaciones; aquí estamos respetando, pero queremos que Chucho sepa que estamos y seguiremos estando en lo que él necesite”.

El proceso que queda pendiente para Jesús es la carpeta por daños a las instituciones de seguridad pública.

La Fiscalía de Veracruz mantiene una recompensa para quien dé información sobre Irma Ivón “N”, a quien señalan como la presunta responsable material del homicidio de la profesora.