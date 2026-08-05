Cruz Roja e INM firman convenio para fortalecer la atención a personas migrantes

La Cruz Roja Mexicana y el Instituto Nacional de Migración (INM) firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de fortalecer la capacitación especializada de su personal y ampliar de manera significativa la atención que se brinda a las personas en contexto de movilidad.

La ceremonia estuvo encabezada por el comisionado del INM, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, y el presidente del Consejo Nacional de Directores de la Cruz Roja Mexicana, Eduardo De Agüero Le Duc, quienes ratificaron el compromiso conjunto de salvaguardar la vida y los derechos de las personas migrantes.

En su intervención, Céspedes Peregrina destacó la trascendencia de esta alianza con la institución humanitaria.

El evento fue encabezado por Sergio Salomón Céspedes, comisionado del INM, y Eduardo De Agüero Le Duc, presidente de la Cruz Roja. Foto: @SergioSalomonC

“Es un honor recibirlos en esta firma de colaboración en el marco de la conmemoración del 36 aniversario de la creación de los Grupos Beta, quienes representan esa visión humanitaria del quehacer en el INM.

“Sin duda es el encuentro de dos instituciones que comparten una misma esencia: servir a las personas, especialmente a quienes lo hacen en momentos de mayor vulnerabilidad”, señaló.

Por su parte, Eduardo De Agüero Le Duc indicó que esta alianza representa la convicción de que el trabajo conjunto permitirá brindar una mejor atención a quienes más lo necesitan.

“Trabajar de manera coordinada nos permite responder con mayor eficacia ante desastres, emergencias y situaciones que afectan a las personas más vulnerables”.

Como parte de este convenio, la Cruz Roja Mexicana, a través de su Centro Nacional de Capacitación y Adiestramiento (CENCAD), impartirá programas de formación especializados para fortalecer el trabajo de los integrantes de los Grupos Beta del INM.

Las capacitaciones estarán enfocadas en los siguientes temas:

Soporte Vital Básico.

Primeros Auxilios.

Manejo de Vehículos de Emergencia.