Jesús lleva tres años preso... sin pruebas; lo acusan de ser cómplice del asesinato de maestra

La madre de Jesús Viveros, acompañada de sus familiares y amigos, exigió que se haga justicia para su hijo, quien está acusado por presuntamente ser cómplice del asesinato de la maestra Verónica Fernández, ocurrido el 27 de febrero de 2023 en el estado de Veracruz.

“Mi hijo está en la Toma de Amatlán, lleva tres años 4 meses y medio privado de su libertad sin que hasta el momento se le haya enjuiciado como a derecho, pido que revisen minuciosamente y que termine todo esto porque no es posible mantener a mi hijo más ahí”, comentó Margarita Viveros, madre de Jesús Viveros.

“Le han vulnerado todas sus garantías, lleva tres años y medio preso, sin ninguna prueba, sin ninguna condena, eso es ilegal, no puedes estar en averiguación previa eternamente”, dijo Mónica García, amiga de Jesús.

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El crimen fue presuntamente cometido por Ivon, la supuesta novia de Jesús, afuera de las instalaciones del CAM-15 de Orizaba donde Verónica trabajaba.

Se presume que la mujer le disparó a la maestra cuando abordó su vehículo tras terminar de impartir sus clases, sin embargo, el único detenido por el crimen fue Jesús Viveros.

“Yo entregué un oficio en mano al gobernador en ese tiempo, él sin leer el oficio me contestó que la maestra necesitaba justicia, efectivamente, necesita justicia, pero primero no pueden culpar a alguien sin pruebas yo quiero una prueba contundente donde demuestre que mi hijo estuvo en el lugar de los hechos y en ningún momento mi hijo estuvo ahí”, afirmó Margarita Viveros.

Los manifestantes señalaron que la geolocalización del celular de Jesús demuestra que él estuvo todo el tiempo en la oficina y las cámaras alrededor de su lugar de trabajo también, sin embargo, acusan que estas pruebas no han sido tomadas en cuenta y el proceso ha sido alargado.

“Las posponen y las posponen, no llegó el testigo, cambian de juez, es un proceso que no se ha llevado apegado a derecho. No puedes tener una persona presa para callar al pueblo y realmente la que mató anda suelta”, señaló Mónica. “Yo también quiero pruebas, una sola, para que demuestre que mi hijo es culpable mi hijo es inocente, por favor, quiero justicia para mi hijo, pero también quiero justicia para la maestra”, pidió Margarita Viveros.