La transmisión eléctrica se posiciona como eje del plan de CFE

El programa de infraestructura eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad incluye proyectos concluidos, obras en ejecución y nuevas licitaciones para reforzar el sistema eléctrico en México.

De Yucatán a Baja California, pasando por el Bajío y la frontera norte, la red de transmisión eléctrica en México registra un proceso de ampliación. Se trata de múltiples obras en ejecución que buscan incrementar la capacidad de transmisión en distintos puntos del país.

“La expansión de la Red Nacional de Transmisión es clave para garantizar un suministro confiable y acompañar el desarrollo económico de México. Estamos fortaleciendo la infraestructura para responder a una demanda cada vez más exigente”, señaló Emilia Calleja Alor, directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En ese despliegue, la CFE ya suma 30 proyectos concluidos, mantiene 47 en construcción y prepara la licitación de otros 77, en un esfuerzo que busca sostener la creciente demanda energética y evitar cuellos de botella en regiones clave.

Los proyectos ya terminados, distribuidos en 16 estados, implicaron una inversión de 5,644.56 millones de pesos y reflejan una estrategia enfocada en reforzar tanto la capacidad como la estabilidad del sistema.

En Yucatán, por ejemplo, se ejecutaron obras que incluyen 10.8 kilómetros de líneas de transmisión, nueve intervenciones en subestaciones con 208.2 MVA de capacidad y la instalación de cuatro capacitores por 208.2 MVAr. En Nuevo León, el avance se traduce en 69.6 kilómetros de líneas y equipos de compensación que apuntalan la operación en una de las regiones industriales más demandantes del país.

El norte y el Bajío concentran otro bloque relevante de acciones. Coahuila suma dos proyectos con 49 kilómetros de líneas y 375 MVA de transformación; Guanajuato incorporó 600 MVA mediante bancos de transformación, además de nuevas líneas; mientras que Chihuahua fortaleció su infraestructura con cuatro proyectos que agregan 800 MVA en subestaciones. En Sonora, la apuesta ha sido por la estabilidad operativa mediante la instalación de siete reactores en barra y dos capacitores, además de cuatro obras en líneas.

También hay intervenciones enfocadas en mejorar la eficiencia de la red existente. En Oaxaca y Veracruz, por ejemplo, se sustituyeron 228 kilómetros de cable conductor, mientras que estados como Baja California, Baja California Sur, San Luis Potosí, Nayarit, Chiapas, Tamaulipas, Tabasco y Sinaloa registran obras puntuales que, aunque de menor escala, contribuyen a la confiabilidad regional del sistema eléctrico.

El siguiente frente de expansión ya está en marcha. Actualmente, la CFE construye 47 proyectos con una inversión superior a 71 mil millones de pesos, que contemplan 3,473 kilómetros de nuevas líneas de transmisión y la incorporación de 6,118 MVA de capacidad de transformación. Este volumen permitiría abastecer a alrededor de 4.5 millones de viviendas o sostener la operación de cientos de parques industriales, en regiones donde la demanda sigue creciendo.

En lo que resta de la administración, se prevé licitar 77 proyectos adicionales con una inversión estimada en 95 mil millones de pesos. Estas obras sumarán otros 3,597 kilómetros de líneas y 13,505 MVA de capacidad, suficientes para atender a más de 11 millones de viviendas o respaldar grandes complejos productivos en distintas regiones del país.

Con este conjunto de proyectos, la Red Nacional de Transmisión alcanzará una extensión de 118,266 kilómetros de líneas de alta tensión. La cifra no solo dimensiona el tamaño de la infraestructura, sino el cambio de escala en el sistema eléctrico, ya que la transmisión deja de ser un componente rezagado y se convierte en el eje que permite llevar la energía hacia donde se necesita.