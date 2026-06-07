Choque en inmediaciones de las Grutas de Tolantongo deja cuatro muertos y siete heridos

Un aparatoso accidente registrado sobre una vía cercana al corredor turístico de Tolantongo, Hidalgo, dejó como saldo preliminar cuatro personas sin vida y siete más lesionadas, generando una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades estatales.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de las Grutas de Tolantongo, donde una unidad de transporte tipo Urvan y un autobús de pasajeros colisionaron de frente por causas que aún son materia de investigación.

Tras el fuerte impacto, paramédicos, rescatistas y elementos de seguridad acudieron al sitio para atender a los ocupantes de ambas unidades.

Los heridos recibieron atención prehospitalaria y posteriormente fueron canalizados a distintos hospitales de la región para recibir tratamiento especializado.

De acuerdo con información preliminar, las personas afectadas en el percance serían originarias del municipio de Tarandacuao, en el estado de Guanajuato, aunque esta información permanece sujeta a confirmación oficial.

Al lugar también arribó personal ministerial y peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, quienes realizaron las diligencias correspondientes, el levantamiento de indicios y las primeras investigaciones para esclarecer lo sucedido.

Las autoridades señalaron que una posible maniobra que derivó en la invasión del carril contrario podría estar relacionada con el accidente; sin embargo, serán los peritajes técnicos los que determinen con precisión las causas y responsabilidades del hecho.