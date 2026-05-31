Pierde control de motocicleta en curva, derrapa y muere por el impacto

Un motociclista perdió la vida la tarde de este domingo luego de sufrir un accidente cuando circulaba por el paso a desnivel ubicado en el cruce de las avenidas Gonzalitos y Ruiz Cortines, en Monterrey, Nuevo León.

El percance fue reportado alrededor de las 18:30 horas sobre la avenida Gonzalitos en dirección al norte, a la altura de la colonia Mitras Norte.

De acuerdo a información preliminar, el conductor habría perdido el control de su motocicleta al tomar una curva en la parte alta del puente, lo que provocó que derrapara y se impactara.

Tras recibir el reporte, paramédicos acudieron al sitio para brindar auxilio; sin embargo, al revisar al motociclista confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La víctima es un hombre de aproximadamente 35 años de edad, que todavía no ha sido identificado.

Elementos de Movilidad de Monterrey implementaron un cierre parcial de la circulación, bloqueando dos de los tres carriles del paso a desnivel donde ocurrió el accidente.

La restricción vial generó importantes congestionamientos en la zona durante varias horas, afectando a automovilistas que transitaban por una de las principales arterias viales de la ciudad.