Tragedia en Veracruz: Mueren calcinadas tres niñas y dos mujeres tras choque

Tres niñas y dos mujeres adultas, integrantes de una misma familia, murieron calcinadas la noche del lunes en un choque contra un camión cañero; el impacto provocó que el vehículo que tripulaban se incendiara casi de inmediato, sin dar oportunidad a que se pusieran a salvo en el tramo local La Luz-Los Naranjos, una ruta sin controles efectivos sobre unidades que circulan sin condiciones mínimas de seguridad.

Las víctimas fueron identificadas como integrantes de la familia Lagunes, originaria de la comunidad San Nicolás La Burrera, las pequeñas hermanas Camila, Regina y Hannah, así como su tía Sara Lagunes Delfín y la abuela de las niñas Patricia Delfín Guzmán, de 58 años. Todas murieron en el interior del automóvil, un Aveo de modelo reciente.

El único sobreviviente fue Rey Reyes Lagunes, conductor de la unidad, quien logró salir entre las llamas con quemaduras de tercer grado y fue trasladado a un hospital especializado.

Bomberos de Tierra Blanca, Protección Civil de Tres Valles y policías municipales trabajaron para sofocar el fuego y acordonar la zona, mientras peritos de la Fiscalía regional iniciaron las diligencias para determinar responsabilidades. Aún no se ha informado si la carreta cañera contaba con iluminación, señalización o permisos de circulación, un punto recurrente en los accidentes registrados en la región durante los últimos años.

La tragedia generó consternación en las comunidades cañeras y reavivó reclamos por la falta de regulación sobre las carretas que transitan de noche sin medidas de seguridad, pese a que cada temporada se reportan choques fatales.

En Tierra Blanca y municipios vecinos, la población ha reclamado que los accidentes relacionados con carretas y camiones cañeros aumentan durante el periodo de zafra, sin que existan operativos permanentes para supervisar su circulación.