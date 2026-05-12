CNTE ratifica huelga nacional: Acusa que recorte escolar buscaba frenar protestas

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ratificó que la huelga nacional se mantiene en pie tras una conferencia de prensa convocada para fijar su posición política ante los recientes acontecimientos del país.

La CNTE denunció que la propuesta de ajuste al calendario escolar, que finalmente no se implementó, fue una "estrategia fallida" y una "política de improvisación" del más alto nivel, cuyo objetivo real era desactivar y desmovilizar las protestas magisteriales en el marco del próximo Mundial de fútbol.

Representantes de las secciones VII, IX, XIV, XVIII, XXII, XXXIV, LVIII, señalaron que la decisión de adelantar el cierre del ciclo escolar fue "apresurada y errada", sin sustento científico ni consulta al magisterio, padres de familia o estudiantes. Yenny Aracely Pérez Martínez, Secretaria General de la Sección XXII, definió la acción como una "política de improvisación" y un "desconocimiento total" de los temas educativos por parte de las autoridades, incluyendo al Secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

Filiberto Frausto Orozco, Secretario General de la sección XXXIV de Zacatecas, afirmó que la justificación oficial de las olas de calor no estuvo sustentada con "elementos meteorológicos o estudios científicos". En cambio, el fondo de las decisiones, señaló, obedece a un "síntoma de preocupación exacerbada" para evitar que las protestas de la CNTE, y de otros sectores sociales, se manifiesten y sean captadas por las "cámaras televisivas del mundo entero" durante la transmisión del Mundial.

Según la Coordinadora, también subyace un intento por cuidar los intereses económicos de los inversionistas y organizadores de la justa deportiva, quienes ejercieron una fuerte presión para que el evento no se "empañe con protestas".

Demandas centrales y jornada de lucha inminente

La CNTE reiteró que entre sus demandas históricas y centrales, entregadas el primero de mayo a la Secretaría de Educación Pública, está la abrogación de la Ley del ISSSTE y la Reforma Educativa, la instalación inmediata de la mesa nacional de negociación con la Comisión Nacional Única de Negociación (CENUN) y la Presidenta de la República, la rezonificación salarial con una propuesta de incremento salarial del 100%, la exigencia de un sistema solidario de pensiones y una jubilación digna y el cese a la represión.

Eva Hinojosa, Secretaria General de la Sección XVIII Michoacán, aseveró que el gobierno mexicano "nunca le ha interesado" la educación, y que el acuerdo fallido buscó "desactivar" la movilización ya anunciada. Por su parte, Isael González, Secretario General de la Sección VII Chiapas, puntualizó que la modificación del calendario no fue una petición de la CNTE, cuyas demandas se centran en las abrogaciones de las reformas.

Las secciones de la CNTE anunciaron un calendario de lucha inmediato:

15 de Mayo: Marcha nacional al Zócalo, redefiniendo el "Día del Maestro" como una jornada de lucha.

16 de Mayo: La Asamblea Nacional Representativa definirá la fecha, modalidad y ruta para reactivar la huelga nacional. La Sección VII de Chiapas ya cuenta con la propuesta de iniciar el paro nacional el 1 de junio.