Iban a vender flores por Día de las Madres y terminaron prensados en la carretera

La volcadura de un autobús de línea foránea en la carretera federal que comunica los municipios de González y Llera de Canales, al sur de Tamaulipas, dejó un saldo preliminar de tres personas fallecidas y ocho heridas la madrugada de este sábado.

El percance fue reportado a las 04:30 horas por un automovilista que acudió a una estación de la Guardia Estatal. De acuerdo con los informes policiales, ocurrió a la altura del kilómetro 30, en el municipio de González.

Hasta el momento se confirman tres víctimas mortales, pero las autoridades temen que la cifra aumente, ya que varios sobrevivientes se reportan delicados debido a amputaciones de brazos y piernas.

Elementos de Bomberos de Linares liberan a dos comerciantes del Estado de México que resultaron graves al chocar con un tráiler en Villagrán, Tamaulipas. Excélsior

La policía detalló que los tres pasajeros murieron al instante al ser aplastados y mutilados por la unidad.

Viajaban en un autobús de la empresa Futura que había salido de Nuevo León con destino a Tampico.

Se sospecha que el cansancio del operador provocó que se saliera del camino y volcara.

La Fiscalía estatal inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

El tráiler involucrado en el choque frontal permanece sobre la carretera federal en Villagrán, Tamaulipas, donde dos comerciantes que transportaban flores resultaron graves. Excélsior

Iban a vender flores por Día de las Madres y chocan de frente con tráiler

Dos comerciantes del Estado de México se encuentran graves tras quedar prensados en una camioneta que chocó de frente contra un tráiler de un solo remolque, en la carretera federal que va de Ciudad Victoria, Tamaulipas, hacia Nuevo León.

Las autoridades informaron que los lesionados se dirigían a Nuevo León a vender flores por el Día de las Madres; en la batea del vehículo y en un remolque llevaban la mercancía.

El accidente ocurrió en el kilómetro 102, a la altura del municipio de Villagrán, aproximadamente a una hora al sur del límite estatal con Nuevo León.

Elementos de rescate utilizaron las quijadas de la vida para liberar a los comerciantes, quienes fueron trasladados de inmediato a un hospital.