Clara Luz Flores busca ser candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León

Tras solicitar licencia a su cargo en el gobierno federal el pasado viernes, Clara Luz Flores Carrales anunció que buscará la coordinación estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación en Nuevo León.

La morenista quien se desempeñaba como titular de la Unidad de Asuntos Religiosos y Construcción de la Paz ya fue candidata a la gubernatura del estado en el proceso electoral del 2021.

Vengo a participar en el proceso para ser la coordinadora, para ganar el proceso interno y ser la coordinadora estatal y llamar a la unidad, es muy importante”, señaló.

Agradeció la oportunidad de trabajar en el gabinete federal; sin embargo, dijo que ahora se enfocará de lleno a buscar la coordinación estatal para el próximo proceso y aseguró que Nuevo León ya está listo para una gobernadora.

Nuevo León está listo ya para tener una mujer gobernadora, humanista que esté cerca de la gente”, señaló.

Otros morenistas ya han revelado sus aspiraciones a la candidatura por la gubernatura de Nuevo León como Tatiana Clouthier y Andrés Mijes.

Flores Carrales recordó que la selección del candidato se realizará por encuesta porque en las filas de Morena los procesos son democráticos y transparentes.

Nosotros en Morena sí somos democráticos y además, tenemos esta gran diversidad de valores y al final sabemos que lo que queremos es gobiernos que resuelvan los problemas de la gente y todos nos vamos a unir en ese entorno”, subrayó.

Agregó que sería un honor poder ser la primera gobernadora de la entidad y ahora con relación al 2021 viene más “lista y preparada”.

Sobre las campañas negativas o críticas contra Morena sostuvo que la gente ya no se deja engañar.

La gente ya sabe, no se va a dejar engañar, la transformación tiene que llegar a Nuevo León, no se va a dejar engañar porque a Morena le dicen que si miles de inventos de cosas que pudiéramos llegar a ser, pero ya se dieron cuenta de que eso no es cierto”, afirmó.

Además, añadió que por ella hablan sus resultados en los cargos que ha desempeñado.

Por mi hablan mis resultados y creo que no es nada más lo que yo pueda decir de mí, hemos logrado como presidenta municipal transformar un municipio que hoy todavía está recibiendo frutos de esa transformación que iniciamos nosotros, en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad implementamos políticas públicas como poner como prioridad nacional el tema de las mujeres y muchas otras cosas más”, sostuvo.

Tatiana Clouthier también va por gubernatura de Nuevo León

Por Arturo Páramo

Tatiana Clouthier, quien en días pasados hizo públicas sus aspiraciones de competir por la candidatura de Morena a la gubernatura de Nuevo León, aseguró que muy pronto se separará del gobierno federal.

Clouthier arribó la tarde de este martes a Palacio Nacional para tener una reunión de trabajo con la presidenta Claudia Sheinbaum, y afirmó que su renuncia ya fue presentada a la titular del Ejecutivo.

Ya está presentada desde hace tiempo. Trabajo todos los días en el gobierno, hasta que trabajemos”, dijo Clouthier.

¿Cuándo será tiempo de separarse?, se le insistió.

Pronto, muy pronto”, reviró antes de ingresar a la sede del Poder Ejecutivo Federal.

Desde el 1 de octubre Clouthier es la titular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior.

Clouthier se desempeñó durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como secretaria de Economía.

Además, fue diputada federal y fungió como coordinadora de la campaña presidencial de López Obrador en 2018. Clouthier es hija de Manuel J. Clouthier, quien fuera candidato presidencial por el PAN en 1988.

En un video, la hija del extinto Manuel Clouthier "Maquío" destacó que es “la más preparada", ya que ha estado en el nivel municipal "trabajando por cerca de nueve años, he estado cuatro en el nivel estatal. He trabajado en la Iniciativa Privada, he trabajado en el activismo político, he sido legisladora, soy la única que ha sido secretaria de Estado y soy también la única que acompañó a llegar a la presidencia al presidente Andrés Manuel y a la presidenta Claudia".

jcp