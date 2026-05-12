Alertan sobre riesgos ambientales y sociales por proyecto Perfect Day

El proyecto Perfect Day de Royal Caribbean representa un riesgo para los ecosistemas y la comunidad de Mahahual, en Quintana Roo, advirtió el Observatorio de Conflictos Socioambientales (OCSA) de la Universidad Iberoamericana.

Alertó que "Perfect Day" es sólo uno de los 27 proyectos extractivos que se desarrollan actualmente en el estado, vinculados principalmente con actividades turísticas, energéticas e inmobiliarias, que incrementan la presión sobre los territorios y normaliza la idea de que el sacrificio ambiental es el costo inevitable del crecimiento económico.

El análisis del OCSA, señala que aunque la empresa naviera sostiene que la inversión generará miles de empleos y detonará la economía local, especialistas y organizaciones socioambientales indicaron que las narrativas de “desarrollo” suelen ocultar procesos de despojo territorial, degradación ambiental y precarización comunitaria.

Mahahual no es un territorio vacío, sino una zona estratégica para la biodiversidad global al encontrarse dentro del Sistema Arrecifal Mesoamericano, considerado el segundo sistema arrecifal más grande del mundo.

Según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), este ecosistema alberga más de 60 especies de coral, más de 500 especies de peces y diversas tortugas marinas en peligro de extinción", subrayó.

El Observatorio de Conflictos Socioambientales sostuvo que la transformación del territorio para adaptarlo al turismo masivo podría poner en riesgo no sólo los arrecifes y corrientes marinas, sino también la forma de vida comunitaria y la economía local que dependen del equilibrio ecológico de la región.

Las principales afectaciones que contempla el OCSA, al igual que el colectivo #SalvemosMahahual son:

Posible destrucción y deterioro de arrecifes coralinos

Alteración de corrientes marinas

Pérdida de biodiversidad

Presión sobre ecosistemas costeros

Desplazamiento simbólico y material de comunidades locales Mayor vulnerabilidad ambiental y social en la región

El Observatorio de Conflictos Socioambientales cuestionó además la falta de claridad institucional en torno al proyecto.

Según una solicitud de información dirigida a la Semarnat, no habría sido localizada una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) vinculada formalmente con el desarrollo Perfect Day México en Mahahual”.

Para el Observatorio, esta situación refleja “cómo grandes corporaciones avanzan mientras las instituciones encargadas de regular y proteger el interés público permanecen ausentes o rebasadas”.

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