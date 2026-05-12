Magisterio mexicano lidera nueva etapa de justicia educativa y derechos sociales: Delgado

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó que el magisterio mexicano es protagonista de las grandes transformaciones del país y hoy encabeza una nueva etapa de justicia educativa y derechos sociales junto con el Gobierno de México.

Durante la develación del Billete Conmemorativo del Sorteo No. 312 de la Lotería Nacional por el Día de la Maestra y el Maestro, Delgado Carrillo sostuvo que los gobiernos de la Cuarta Transformación han reivindicado al magisterio nacional.

El evento se realizó en el Auditorio al aire libre Mtro. Lauro Aguirre de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM). El titular de la SEP destacó el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con la educación pública, reiterando el principio de que la enseñanza es un derecho para todas y todos, no una mercancía.

Entre los compromisos y acciones gubernamentales mencionadas, Mario Delgado señaló que en la actual administración se construirán 200 mil nuevos espacios para Educación Media Superior con el fin de asegurar que ningún joven sea rechazado por falta de lugares.

Además, indicó que 5.6 millones de estudiantes de secundaria ya reciben la Beca Universal Rita Cetina, cuyo objetivo es consolidar becas universales para todos los estudiantes de escuelas públicas, desde primaria hasta preparatoria y, en algunos estados, también universidad.

Por su parte, la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, expresó que el país también se construye "desde un pizarrón, desde una palabra de aliento y desde la vocación" de quienes acompañan e inspiran a generaciones.

Enfatizó que los docentes no son vistos solo como trabajadores del aula, sino como formadores de conciencia, igualdad, valores y futuro para México.

El billete conmemorativo del Sorteo No. 312 también celebra el centenario de las secundarias en México, e incluye en su diseño a Palma Guillén, primera directora de secundarias, como homenaje a su contribución a la educación nacional.

La subsecretaria de Educación Básica, Noemí Juárez Pérez, subrayó el significado histórico del 15 de mayo y reconoció el papel de maestras y maestros como protagonistas de las grandes transformaciones de México.

El director de la BENM, Roberto Renato Jiménez Cabrera, coincidió en que la transformación del país se logra mediante la formación humanista desde las aulas y escuelas normales.

Entre los asistentes al evento se encontraron la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón Vibaldo; el director general de Educación Normal y Actualización del Magisterio, Eugenio Aurelio López López; y el director de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, Roberto Renato Jiménez Cabrera.

JCS