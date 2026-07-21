Tragedia en Querétaro: Mueren dos tras caer en su vehículo desde un puente

Dos personas perdieron la vida luego de que el automóvil en el que viajaban cayó desde un puente vehicular ubicado sobre la avenida Cimatario, a la altura de la carretera México–Querétaro, en la colonia Las Palmas, en la capital queretana.

De acuerdo con los primeros reportes de los cuerpos de emergencia, el percance fue atendido tras recibirse un llamado de auxilio por un incidente vial en la zona. Al arribar, los rescatistas localizaron el vehículo siniestrado y confirmaron que sus dos ocupantes ya no contaban con signos vitales.

El área fue acordonada para permitir las diligencias de los servicios periciales y el levantamiento de los cuerpos, mientras las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas que provocaron que la unidad cayera del puente.

Como consecuencia del accidente, la circulación permaneció parcialmente cerrada sobre la avenida Cimatario y en las inmediaciones del puente vehicular, por lo que las autoridades recomendaron a los automovilistas utilizar rutas alternas y atender las indicaciones del personal de seguridad y protección civil.