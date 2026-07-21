Atropellan a normalista por segunda vez en menos de una semana 

Por segunda ocasión en menos de una semana un normalista fue atropellado sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, los hechos ocurrieron cuando un grupo de estudiantes se encontraban realizando acciones de boteo.

Testigos narraron que el vehículo particular no pudo detener su marcha y la víctima no logró esquivar la unidad vehicular.

Compañeros del joven solicitaron auxilio a servicios de emergencia para atender al normalista, el Estado de salud del joven se reporta con diversas lesiones que requieren de cirugía.

La camioneta involucrada reportó daños materiales en el parabrisas, y cofre mientras el chofer quedó a disposición.

Las actividades de boteo son realizadas por los normalistas para solicitar apoyo económico de los automovilistas que circulan a unos metros de la Normal Rural Vasco de Quiroga.

Por parte del Instituto de Educación Media Superior y Superior no se han pronunciado al respecto.