Vinculan a proceso a mujer que golpeó a su suegra

La Fiscalía de Morelos obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra de Leydi Viridiana “N” por el delito de violencia familiar.

La mujer fue vinculada a proceso por su probable participación en la agresión verbal y física en contra de su suegra, en hechos suscitados en el municipio de Zacatepec.

Durante la audiencia celebrada en la Ciudad Judicial de Jojutla, el juez determinó vincular a proceso a la mujer y le ordenó continuar con las medidas cautelares de presentación periódica, no molestar ni acercarse a la víctima.

Además, estableció dos meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con las indagatorias, se conoció que los hechos se suscitaron el pasado 12 de julio de este año, cuando la víctima se encontraba en su domicilio en el municipio de Zacatepec.

Al lugar arribó Leydi Viridiana “N”, quien aparentemente sin motivo alguno, presuntamente agredió verbal y físicamente a la madre de su esposo.

Tras ello, la mujer fue detenida y puesta a disposición de la Ministerio Público especializada, quien ejerció acción penal y la llevó ante el juez que la vinculó a proceso por el delito de violencia familiar.