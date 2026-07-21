Arranca audiencia para conocer situación jurídica de Ernesto “N”

En las próximas horas un juez federal de El Altiplano determinará la situación jurídica del exgobernador de Baja California, Ernesto “N” por los delitos de delincuencia organizada y contrabando.

La audiencia de continuación inicial estaba programada para iniciar a las 5 de la tarde, sin embargo, formalmente arrancó a las 7:40 de la noche y se prevé que se extienda debido a que la carpeta de investigación consta de 19 tomos.

El político, junto a otros detenidos, fue ingresado al penal de máxima seguridad de El Altiplano a las 11:11 horas del domingo, tres días después de que fuera detenido por el caso que ha sido declarado como la red más grande de huachicol fiscal en el país.

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