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Arranca audiencia para conocer situación jurídica de Ernesto “N”

Un juez federal de El Altiplano determinará la situación jurídica del exgobernador de BC, acusado delitos de delincuencia organizada y contrabando

Por: Dalila Ramírez

El líder panista, Jorge Romero, manifestó su confianza en que Ernesto Ruffo aclarará los hechos que se le imputan por las vías legales correspondientes.
Foto: Cuartoscuro

En las próximas horas un juez federal de El Altiplano determinará la situación jurídica del exgobernador de Baja California, Ernesto “N” por los delitos de delincuencia organizada y contrabando.

La audiencia de continuación inicial estaba programada para iniciar a las 5 de la tarde, sin embargo, formalmente arrancó a las 7:40 de la noche y se prevé que se extienda debido a que la carpeta de investigación consta de 19 tomos.

El político, junto a otros detenidos, fue ingresado al penal de máxima seguridad de El Altiplano a las 11:11 horas del domingo, tres días después de que fuera detenido por el caso que ha sido declarado como la red más grande de huachicol fiscal en el país.

*mcam

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