Tráiler vuelca y queda en medio del agua por intentar cruzar carretera cubierta por laguna

Por intentar cruzar una carretera cubierta por una laguna, un tráiler volcó sobre la vía corta que comunica a Eloxochitlán, a la altura de la comunidad de Hualula, en el municipio de Metztitlán, Hidalgo, donde el incremento del nivel del agua mantiene afectado el paso vehicular.

Tras el accidente, elementos de la Unidad Municipal de Protección Civil de Eloxochitlán acudieron al sitio para atender la emergencia.

De acuerdo con el reporte oficial, el operador resultó ileso, aunque la pesada unidad quedó obstruyendo parcialmente la circulación, por lo que fue necesario implementar maniobras para resguardar la zona y coordinar el tránsito.

El tramo donde ocurrió el percance atraviesa la laguna de Metztitlán, una condición que durante la temporada de lluvias provoca que el aumento del nivel del agua cubra la superficie de rodamiento.

Esta situación vuelve riesgoso el tránsito y, en algunos casos, obliga al cierre de la vía, considerada el acceso más corto hacia el municipio de Eloxochitlán.

Mientras continúan las labores para retirar el vehículo y evaluar las condiciones del camino, autoridades de Protección Civil exhortaron a automovilistas y transportistas a no intentar cruzar zonas inundadas y utilizar rutas alternas, además de mantenerse atentos a la información oficial sobre el estado de la carretera.