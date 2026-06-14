Pareja renta cuatrimoto y muere al caer en un barranco

Una pareja perdió la vida cuando la cuatrimoto en la que viajaban se desbarrancó unos 100 metros en Montemorelos, Nuevo León.

Los hechos se registraron en el camino a la Trinidad en el referido ayuntamiento.

Protección Civil del estado atendió el percance y con la ayuda de un dron localizó el vehículo en un barranco a unos 100 metros de profundidad.

Elementos de Protección Civil, a bordo de un helicóptero, atienden un accidente en Montemorelos Foto: Especial

La dependencia solicitó el apoyo de un helicóptero y con cuatro rescatistas trabajaron en línea larga para la recuperación de los cuerpos.

Ambos fallecidos son originarios de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y habían rentado la unidad.

El joven solo fue identificado como César Aguirre y la mujer pasó como NN.

A través de un equipo terrestre los cuerpos fueron entregados al Servicio Médico Forense.

Elementos de Protección Civil atienden un accidente en Montemorelos Foto: Especial

Cae tráiler desde puente

Un aparatoso accidente se registró en el acceso al Interpuerto cuando un trailero con todo y su unidad cayó desde un puente en Salinas Victoria, Nuevo León.

Los hechos se registraron este sábado sobre Bulevar Interpuerto y la Carretera a Colombia en el mencionado ayuntamiento cuando la pesada unidad se desplomó desde unos 12 metros de altura.

Protección Civil del estado atendió el reporte vial tipo volcadura y a su arribo confirmó una salida de camino del puente Interpuerto donde volcó el camión y dos cajas secas.

En su caída, la unidad derribó postes y cables de 13 mil voltios por lo que personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se encargó de realizar el corte de energía eléctrica.

A pesar de lo aparatoso del percance, el conductor de la unidad no resultó con lesiones.

Un tráiler cayó desde el puente Interpuerto en Salinas Victoria, Nuevo León; pese al aparatoso accidente, el conductor resultó ileso. Especial

Conductor sobrevive tras caer 150 metros a un barranco

Por Alma Gudiño

Por otra parte, en Durango, elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil rescataron y trasladaron a un joven de 25 años, luego de que el vehículo en el que viajaba se precipitó a un barranco, aproximadamente a 70 kilómetros de la cabecera municipal de El Mezquital, con rumbo al poblado de Candelaria, durante la madrugada de este jueves 11 de junio.

Fue necesario activar a personal especializado en rescate con cuerda fija desde un helicóptero, ya que la persona accidentada salió proyectada del vehículo y quedó a aproximadamente 150 metros de profundidad, en una pendiente de difícil acceso.

Arturo Galindo Cabada, coordinador estatal de Protección Civil, informó que, mediante las maniobras de rescate aéreo, los elementos descendieron de la aeronave hasta el sitio donde se encontraba el conductor para brindarle atención prehospitalaria, estabilizarlo, realizar la extracción de manera segura y trasladarlo al Hospital 450 de la ciudad de Durango para su atención médica.

Este tipo de rescates suelen ser complicados, pero gracias a la disposición del helicóptero fue posible realizar una extracción y traslado de forma más ágil”, explicó Arturo Galindo.

Precisó que en este operativo también participaron agentes de la Fiscalía del Estado de Durango, Policía Estatal, Policía Municipal, Servicios de Salud de El Mezquital y Servicios Aéreos del Hangar del Gobierno del Estado.

Adicionalmente, el servidor público exhortó a los automovilistas a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y verificar que el vehículo se encuentre en óptimas condiciones antes de salir a carretera.